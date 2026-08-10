Da nema njih divljač bi u šumama uginula u ovim ekstremnim uvjetima: 'Svaki dan ih obilazimo'

Ekstremno visoke temperature i suša nastavljaju ostavljati ozbiljne posljedice na biljni i životinjski svijet. Divljač sve teže pronalazi vodu za piće, a kako bi životinjama olakšali preživljavanje u ovim teškim uvjetima, slavonski lovci svakodnevno im dostavljaju vodu i hranu te obilaze lovišta.

U Osijeku je temperatura dosegnula 35 Celzijevih stupnjeva, a u lovištu Lovačkog društva Jastreb Josipovac, iako je nešto svježije nego u gradu, vrućina i suša stvaraju ozbiljne probleme.

Članovi lovačkog društva upravo zbog ekstremnih vremenskih uvjeta obilaze lovište, donose divljači vodu i hranu te kontroliraju stanje na terenu.

"Nakon što smo se dezinficirali u našoj lovačkoj kući, došli smo na lokaciju gdje se nalazi jedna čeka iza nas i tu je jedno pojilo. Imamo hranu i selište gdje svakodnevno pomažemo divljači u ovim ekstremnim vrućinama", pojašnjava nam lovac Goran Devetak.

Posebno ističe koliko je u ovakvim uvjetima važno osigurati stalnu dostupnost vode.

Prirodni izvori vode sve oskudniji

Problem dodatno pogoršava činjenica da su prirodni izvori vode sve oskudniji.

"Događa se situacija da je sada kod nas kanal suh, a tu nam je Drava koja je vrlo ekstremno niska. Tako da divljači u ovim situacijama nema gdje uzeti vode i bez nas bi vrlo brzo došlo do uginuća velikog broja srne i jelenske divljači", upozorava lovac.

Životinje najčešće dolaze do pojilišta u večernjim i ranim jutarnjim satima, kada su temperature niže i divljač je aktivnija.

Tijekom najvećih dnevnih vrućina životinje se povlače u svoja skrovišta i izbjegavaju izlazak na otvoreno.

Lovci, međutim, u lovišta moraju dolaziti i tijekom najtoplijeg dijela dana kako bi provjerili stanje i osigurali dovoljno vode i hrane.

Visoke temperature za njih nisu prepreka.

"Vremenski uvjeti za lovce nisu presudni. Bilo da je vrućina, snijeg, kiša ili led, mi smo svakodnevno u šumi i vodimo brigu kako o divljači, tako i o kompletnoj prirodi u cijelom našem lovištu", poručio je naš sugovornik.