Sunčane naočale bit će kao nove ako ne radite ove greške: 'Nemojte previše komplicirati'

Naočale, bilo dioptrijske ili sunčane, više su od pomagala – one su modni dodatak i investicija. Ipak, često ih nesvjesno uništavamo svakodnevnim navikama.

Dobra je vijest da održavanje sunčanih naočala čistima i u dobrom stanju ne zahtijeva složenu rutinu ni skupe proizvode. Prema riječima Tima Parra, osnivača jedne tvrtke za proizvodnju naočala, nekoliko jednostavnih navika može znatno produljiti vijek trajanja okvira i leća. Evo na što treba obratiti pozornost i što izbjegavati ovog ljeta.

Najčešće pogreške koje uništavaju naočale

Parrova filozofija je jednostavna: njega naočala ne mora biti komplicirana. No, neki ipak nehotice rade sljedeće greške, piše Southern Living.

1. Korištenje agresivnih sredstava za čišćenje

Sredstva za čišćenje stakla, aceton ili drugi kućanski proizvodi mogu uništiti zaštitne premaze na lećama i oštetiti materijal okvira.

Isto vrijedi i za lak za kosu, parfem, kremu za sunčanje ili sprej protiv insekata – pazite da ne dođu u kontakt s naočalama jer mogu trajno oštetiti površinu.

2. Brisanje majicom ili papirnatim ručnikom

Svi smo to učinili, no vlakna u odjeći i papiru su pregruba i mogu trajno izgrebati leće. Uvijek koristite isključivo krpicu od mikrovlakana namijenjenu za čišćenje naočala.

Foto: Pixabay

3. Ostavljanje naočala u vrućem automobilu

Visoke temperature mogu deformirati okvire, pogotovo ako su izrađeni od acetata.

Parr upozorava: "Većina kvalitetnijih sunčanih naočala izrađena je od acetata i deformirat će se na suncu ili ako se ostave u vrućem automobilu duže vrijeme".

4. Zanemarivanje soli i klora

Nakon plivanja u moru ili bazenu, obavezno isperite naočale običnom vodom. Iako Parr kaže kako smatra da bi "trebalo puno" da sol ili klor oštete naočale, s vremenom mogu uzrokovati koroziju metalnih dijelova.

Kako očistiti sunčane naočale?

Zaboravite skupe sprejeve i komplicirane rituale. Parr preporučuje najjednostavniju metodu.

"Voda iz slavine, blagi tekući sapun... i to je to. Gotovo", kaže Parr i dodaje: "Nemojte previše komplicirati".

Dovoljno je staviti kap blagog sapuna bez losiona na leće, nježno protrljati prstima, isprati pod mlazom mlake vode i osušiti čistom krpicom od mikrovlakana.

A koliko često biste ih trebali čistiti? Parr ima duhovit odgovor: "Kad god ste im dovoljno blizu da ih vaš dah dohvati". Drugim riječima, čim primijetite da su prljave.

Pravilna briga o naočalama ne zahtijeva puno truda, već samo izbjegavanje nekoliko ključnih pogrešaka. Držite se jednostavnosti, koristite prave materijale i vaše će naočale dugo zadržati svoj sjaj. A ako želite biti potpuno sigurni, poslušajte Parrov šaljivi savjet za kraj: "Želite produžiti životni vijek svojih naočala? Kupite dvoje".

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