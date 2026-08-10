Stiže moćna pomrčina Sunca: Ove stvari nipošto nemojte raditi, posljedice su navodno vrlo gadne

Potpuna pomrčina Sunca koja će se dogoditi 12. kolovoza 2026. godine nebeski je spektakl koji će privući pažnju promatrača diljem svijeta. No, daleko od znanstvene fascinacije, pomrčine su od pamtivijeka obavijene velom misterija i smatrane su događajima iznimne duhovne i energetske snage.

Drevne kulture su u njima vidjele loše predznake, a astrolozi i duhovni praktičari i danas upozoravaju da je riječ o razdoblju kaosa i nepredvidljivosti.

Prema tim vjerovanjima, ovo nije vrijeme za velike poteze, već za oprez i introspekciju. Donosimo vodič kroz tradicionalne zabrane i preporuke o tome kako se ponašati tijekom ovog moćnog kozmičkog događaja.

Skrivena priroda pomrčine: Zašto oprez?

Osnovno astrološko pravilo glasi: pomrčina skriva, nikada ne otkriva. Dok se čini da je riječ samo o privremenom zamračenju Sunca, mnogi vjeruju da ona simbolizira "mrtvi kut" u našoj svijesti. Tijekom pomrčine, tvrde astrolozi, nedostaje nam ključna informacija i ne vidimo cjelovitu sliku, što svaku važnu odluku čini rizičnom.

Drevni narodi su se bojali pomrčina, vjerujući da mitska bića proždiru Sunce, donoseći kaos na Zemlju. U rumunjskom folkloru, primjerice, vjerovalo se da je za pomrčinu odgovoran vukodlak ili goblin zvan Vârcolac koji proždire Sunce ili Mjesec. Modernija tumačenja govore o prekidu uobičajenog obrasca; Sunce i Mjesec, tijela koja simboliziraju vitalnost i emocije, privremeno gube svoje svjetlo, što unosi pometnju i neizvjesnost.

Zbog toga se ovo razdoblje smatra energetski nestabilnim, idealnim za djelovanje negativnih utjecaja, ali i za duboko unutarnje čišćenje ako mu se pristupi s poštovanjem.

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Zabrane ukorijenjene u tradiciji

Vjerovanja o tome što se ne smije raditi tijekom pomrčine prenose se generacijama u različitim kulturama, a mnoga od njih dijele zajedničku nit opreza.

Izbjegavanje ključnih odluka i novih početaka

Gotovo svi duhovni pravci i astrološke škole slažu se u jednom: pomrčina nije vrijeme za započinjanje bilo čega važnog. Potpisivanje ugovora, pokretanje novog posla, vjenčanje ili velika kupovina trebali bi pričekati da se energija stabilizira. Razlog je jednostavan - djelujemo iz pozicije nepotpunog znanja.

Astrologinja Jessica Adams to slikovito opisuje kao "vožnju bez upaljenih svjetala na cesti bez ulične rasvjete". Odluke donesene u takvim okolnostima često se kasnije pokažu pogrešnima, jer su bile temeljene na skrivenim pretpostavkama ili obmanama.

Preporučuje se pričekati barem nekoliko dana nakon pomrčine kako bi se "prašina slegla" i kako bismo mogli jasnije sagledati situaciju.

Hrana, piće i tjelesni užici

Jedno od najraširenijih vjerovanja, posebno snažno u vedskoj tradiciji, jest suzdržavanje od hrane i pića tijekom pomrčine. Vjeruje se da zamračeno Sunce emitira negativne energije koje mogu "zagaditi" hranu, čineći je teškom za probavu i štetnom za organizam. Neki astrolozi, kako je pisao portal Times of India, ovo povezuju s mitom o Rahuu, demonskoj glavi zmaja koja guta Sunce.

Rahu je simbol neutažive gladi, a postom ili laganom prehranom simbolički se suprotstavljamo toj nezasitnoj energiji. Slično tome, neka vjerovanja preporučuju i apstinenciju od seksualnih odnosa i spavanja, smatrajući da nas te aktivnosti čine energetski ranjivijima i otvorenijima za negativne utjecaje.

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Energetska higijena i zaštita

Osim izbjegavanja određenih aktivnosti, postoje i preporuke za aktivnu zaštitu i čišćenje.

Skrivanje od svjetla i čišćenje prostora

Najvažniji savjet koji mnogi astrolozi daju jest fizičko izbjegavanje pomrčine. To ne znači samo ne gledati izravno u nju (što je i znanstveno utemeljeno upozorenje zbog opasnosti od oštećenja vida), već ostati u zatvorenom prostoru sa zatvorenim prozorima i navučenim zavjesama.

Vjeruje se da svjetlost pomračenog Sunca nosi kaotičnu i iscrpljujuću energiju. Uz to, preporučuje se napraviti temeljito fizičko i energetsko čišćenje doma dan ili dva prije pomrčine.

To podrazumijeva rješavanje nereda, brisanje prašine iz svih kutova i pranje podova, čime se uklanja ustajala energija i stvara zaštićen prostor.

Posebna upozorenja za trudnice

U mnogim kulturama, uključujući i našu, trudnice se smatraju posebno osjetljivima tijekom pomrčine. Tradicija nalaže da ostanu u kući kako bi zaštitile nerođeno dijete od potencijalnih štetnih utjecaja.

Jedno od najpoznatijih vjerovanja jest da trudnice ne bi smjele koristiti oštre predmete poput noževa ili škara, jer bi to, prema predaji, moglo uzrokovati da se dijete rodi s rascjepom usne ili drugim madežem.

Iako za ovakva vjerovanja nema znanstvene osnove, ona su duboko ukorijenjena u kolektivnoj svijesti kao mjera opreza.

Što se, umjesto toga, preporučuje?

Umjesto vanjske akcije, pomrčina je idealno vrijeme za okretanje prema unutra. Duhovne prakse poput meditacije, molitve i pjevanja mantri smatraju se izuzetno korisnima jer pomažu u smirivanju uma i stvaranju unutarnjeg štita.

Ovo je prilika za introspekciju i otpuštanje svega onoga što nam više ne služi. Vrijeme pomrčine idealno je za rituale otpuštanja i postavljanja namjera, gdje se simbolički oslobađamo starih navika, veza ili uvjerenja.

Energija pomrčine, iako kaotična, može poslužiti kao snažan katalizator za osobnu transformaciju ako se koristi za čišćenje, a ne za stvaranje.