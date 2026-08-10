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NEVJEROJATAN SLUČAJ /

Pronašli granatu u vrtu pa je u kantici donijeli na policiju: Hitno evakuirana cijela postaja

Pronašli granatu u vrtu pa je u kantici donijeli na policiju: Hitno evakuirana cijela postaja
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Foto: Ilustracija VIRGINIE LEFOUR

Granatu su potom preuzeli pirotehničari. Okolnosti u kojima je naprava završila u vrtu, kao i njezina starost, ostaju nepoznate

10.8.2026.
19:10
Hina
Ilustracija VIRGINIE LEFOUR
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Belgijska policijska postaja prošli je vikend morala biti hitno evakuirana nakon što su lokalni stanovnici u njezine prostore ušetali s granatom koju su pronašli u svome vrtu, a ondje su je dopremili - u manjoj kanti. 

"Prošle subote oko 17 sati nekoliko je ljudi ušlo" u policijsku postaju u flamanskoj općini Zaventem.

"Stigli su s manjom kantom u kojoj je bila granata", rekla je AFP-u glasnogovornica Jana Berghman, dodavši da su eksplozivnu napravu otkrili dok su radili u svome vrtu. 

Evakuirali su postaju

"Zamolili smo ih da kantu pažljivo odlože na tlo, da odmah napuste prostorije, a potom smo evakuirali osoblje iz nekoliko soba smještenih blizu recepcije", ispripovijedala je, potvrdivši izvještaje nekoliko belgijskih medija.

Granatu su potom preuzeli pirotehničari.

Okolnosti u kojima je naprava završila u vrtu, kao i njezina starost, ostaju nepoznate.

"Nemamo pojma kako je ondje završila", rekla je Berghman.

GranataPolicijaBelgija
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