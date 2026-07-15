Kraj besplatnih autocesta: Jedna europska zemlja uvodi vinjete za sve vozače
Neki od detalja plana tek trebaju biti određeni, kao što je registracija vozila radi plaćanja cestarine i hoće li domaći vozači dobiti porezne olakšice na to
Belgija će od svibnja 2027. uvesti vinjete i za domaća i za strana vozila, usuglasile su se sve tri belgijske regije.
Vozači će moći kupiti digitalnu vinjetu online ili na benzinskim postajama, a ta će vrsta propusnice biti povezana s registarskom oznakom.
Godišnja naknada za korištenje belgijskih autocesta i regionalnih cesta varirat će ovisno o vrsti vozila.
Poznate cijene godišnjih vinjeta
Najniža će cijena biti za električne automobile, 90 eura godišnje. Za starija benzinska i dizelska vozila morat će se izdvojiti i do 125 eura godišnje.
Bit će dostupne vinjete i za kraća razdoblja, sve od jednog dana do dva mjeseca.
Motocikli i autobusi bit će među vozilima izuzetima od programa, dogovorile su regije Flandrija, Valonija i Bruxelles.
Neki od detalja plana tek trebaju biti određeni, kao što je registracija vozila radi plaćanja cestarine i hoće li belgijski vozači dobiti porezne olakšice na to.
Belgija trenutačno ne naplaćuje korištenje autocesta.