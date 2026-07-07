Belgija potopila SAD i narugala se Trumpu i FIFA-i: Donosimo sve reakcije

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'IMA PRAVDE' /

Čak i na NATO samitu tema koja zaokuplja svijet je bila nogomet. "Ima pravde", poručuju Belgijci nakon uvjerljive pobjede protiv SAD-a, kojem nije pomogla ni intervencija američkog predsjednika kod šefa FIFA-e i odluka koja je bacila novu mrlju na Mundijal.

Prvenstvo postaje povijesno i jer se nakon Ispadanja Hrvatske vodi borba za povjerenje u sudačke odluke.

Sve reakcije, ali i je li HNS dobio FIFA-in odgovor pogledajte u prilogu.