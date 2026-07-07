Što će Milanović reći na ovo? Poslušajte što mu je Anušić poručio na NATO samitu

Svjetski čelnici i visoke delegacije okupili su se u Ankari na 36. NATO samitu koji počinje u kritičnom trenutku za trans-atlantski savez.

Na jedan od najvažnijih summita u povijesti NATO-a uz 32 države članice, među kojima je i Hrvatska, stigli su i čelnici NATO partnera te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na dnevnom redu su ulaganja u obranu, podrška Ukrajini, ali i budućnost Saveza.

Američki predsjednik Donald Trump prošli tjedan je ponovno kritizirao saveznike zbog neravnomjerne potrošnje u obrani i ponovio prijetnje da će nastaviti povlačenje američkih vojnika iz Europe. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pokušat će pokazati Trumpu da se Europa drži obećanja, a planirano je potpisivanje ugovora od desetaka milijardi dolara za oružje.

Pantovčak i Banski dvori nisu usuglasili stajališta

Hrvatsku na samitu predstavljaju predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Anušić je potvrdio da Pantovčak i Banski dvori nisu usuglasili stajališta.

"Nepodržavanje naših saveznika unutar NATO saveza, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti slobode Ukrajine... To je sve dijametralno suprotno od politike koju vodi Vlada kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova", naveo je Anušić.

"U ovom trenutku teško možemo usuglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proeuropski, na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su dosad uvijek bili suprotni. To nisu nijanse i to nisu stvari koje se mogu dogovoriti u smislu koordinacije i usuglašavanja, to su dvije potpuno različite politike", dodao je ministar.