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'TO NISU NIJANSE' /

Što će Milanović reći na ovo? Poslušajte što mu je Anušić poručio na NATO samitu

'U ovom trenutku teško možemo usuglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proeuropski, na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su dosad uvijek bili suprotni', izjavio je Anušić

7.7.2026.
13:44
RTL Danas
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Svjetski čelnici i visoke delegacije okupili su se u Ankari na 36. NATO samitu koji počinje u kritičnom trenutku za trans-atlantski savez.

Na jedan od najvažnijih summita u povijesti NATO-a uz 32 države članice, među kojima je i Hrvatska, stigli su i čelnici NATO partnera te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na dnevnom redu su ulaganja u obranu, podrška Ukrajini, ali i budućnost Saveza. 

Američki predsjednik Donald Trump prošli tjedan je ponovno kritizirao saveznike zbog neravnomjerne potrošnje u obrani i ponovio prijetnje da će nastaviti povlačenje američkih vojnika iz Europe. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pokušat će pokazati Trumpu da se Europa drži obećanja, a planirano je potpisivanje ugovora od desetaka milijardi dolara za oružje.

Pantovčak i Banski dvori nisu usuglasili stajališta 

Hrvatsku na samitu predstavljaju predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Anušić je potvrdio da Pantovčak i Banski dvori nisu usuglasili stajališta. 

"Nepodržavanje naših saveznika unutar NATO saveza, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti slobode Ukrajine... To je sve dijametralno suprotno od politike koju vodi Vlada kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova", naveo je Anušić. 

"U ovom trenutku teško možemo usuglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proeuropski, na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su dosad uvijek bili suprotni. To nisu nijanse i to nisu stvari koje se mogu dogovoriti u smislu koordinacije i usuglašavanja, to su dvije potpuno različite politike", dodao je ministar. 

NatoSamitTurskaIvan Anušić
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