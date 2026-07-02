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'PORUKA JE JASNA' /

Anušić otkrio nove detalje sukoba: 'Bit će posljedica za Milanovića i Kundida'

Anušić otkrio nove detalje sukoba: 'Bit će posljedica za Milanovića i Kundida'
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

'Dobio je jasnu poruku da nema povjerenje ako se ta odluka ne provede. Dosta se tu može iščitati', rekao je Anušić

2.7.2026.
13:06
Erik Sečić
Patrik Macek/PIXSELL
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Ministar obrane Ivan Anušić u četvrtak je otkrio nove detalje o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz 14. srpnja, oko kojeg se posljednjih dana vodi sukob između Vlade i predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH Zorana Milanovića.

Anušić tvrdi kako je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid prvo odobrio odlazak vojnika u Francusku te da je odluku potpisao 12. svibnja. Ministar tvrdi kako je potom prošli tjedan na Kundida krenuo pritisak, nakon čega je povukao odluku.

"Iskoordinirali smo se s institucijama, ljudima koji razumiju zakone i ovlasti i konsekvence. I predsjednik države i načelnik Glavnog stožera morat će u ovom slučaju snositi konsekvence", poručio je Anušić u Hrvatskom saboru i dodao kako nije riječ o kaznenoj prijavi, već mogućnostima koje postoje unutar sustava Oružanih snaga i MORH-a.

"Ako pripadnici Vojske ne odu na mimohod, reći ćemo koji će biti potez u odnosu na Kundida", dodao je ministar.

Zahtjev za smjenom? 

Na pitanje je li opcija zahtjev za Kundihovom smjenom, Anušić kaže: "Dobio je jasnu poruku da nema povjerenje ako se ta odluka ne provede. Dosta se tu može iščitati."

Anušić dodaje kako još uvijek ima vremena da se odobri slanje vojnika u Pariz, ali ističe kako ima još sastavnica u domovinskoj sigurnosti te da se razmišlja o tome da idu pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko i specijalci. 

Podsjetimo, Milanović je u srijedu ponovio kako ostaje pri odluci da hrvatski vojnici neće sudjelovati na mimohodu i dodao kako će Kundid provesti njegovu zapovijed. "Načelnik Glavnog stožera provest će zapovijed vrhovnog zapovjednika. Nema drame", poručio je Milanović.

Ivan AnušićTihomir KundidZoran MilanovićVojni MimohodPariz
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