Ipak su se pozdravili: Pogledajte kako je izgledao susret Milanovića i Anušića nakon sukoba

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'SPOR' OKO MIMOHODA /

Predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić pozdravili su se i rukovali u loži gdje su obojica stigla kako bi u srijedu pratili završnu vojnu vježbu "Borbena moć 2026", koja je do 3. srpnja održava na vojnim poligonima u Hrvatskoj.

Njihov susret, koji se posebno iščekivao zbog novog sukoba oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz, zabilježile su kamere RTL-a Danas.

Milanovića je u Slunju dočekao načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid, nakon čega se predsjednik uputio prema loži gdje je redom pozdravljao okupljene. Anušiću je pružio ruku, a ministar je uzvratio.

Milanović i Anušić "zaratili" su verbalno jer je ministar obrane potpisao odluku o odlasku 20 hrvatskih vojnika na mimohod. Ubrzo je reagirao Milanović koji je pozvao u utorak premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je naveo, pritisaka Vlade na Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja u Oružanim snagama.

Milanović je ranije kazao kako vojnici neće ići u Pariz bez njegove suglasnosti.

Borbena moć 26. je najveća godišnja vježba Hrvatske vojske i savezničkih snaga.

Kako je izgledao susret ministra i predsjednika, pogledajte u videu na vrhu članka.