On je trenutačno najpoznatiji barjaktar na svijetu: 'Svijet je vidio kako Hrvati spajaju ljude'

Hrvatski navijači u Philadelphiji nedavno su oduševili američke mladence Ashtona i Zacha Smitha, a sada smo razgovarali s navijačem koji je bio jedan od glavnih aktera tog trenutka.

Riječ je o hrvatskom barjaktaru Bošku Katiću koji je, nakon velike navijačke parade, ugledao mladence na ulici i odlučio im prirediti slavlje koje će pamtiti cijeli život.

"Što se tiče mladenaca u Philadelphiji, bilo je stvarno skroz spontano. Poslije duge parade krenuo sam da se odmorim. Vidio sam mladence, počeo mahati zastavom i krenuo sam pjevati 'Izađi mala'", ispričao je za Net.hr.

Kaže da se sve dogodilo bez ikakvog plana, ali da su mladenci odmah prihvatili atmosferu.

"Mislim da su mladenci uživali u tome. Uživao sam i ja, a uživali smo svi mi navijači", rekao je.

Snimke mladenaca okruženih hrvatskim navijačima ubrzo su obišle društvene mreže. Barjaktar kaže da mu je drago što je svijet vidio i drugu stranu hrvatskih navijača.

"Mislim da je cijeli svijet uspio da vidi kako se hrvatski navijači mogu zabavljati, kako mi predstavljamo Hrvatsku i kako spajamo Ameriku s Hrvatskom", rekao je.

Medeni mjesec u Hrvatskoj

Priča je u međuvremenu dobila i nastavak. Hrvatska turistička zajednica i Veleposlanstvo hrvatskih navijača "Mi Hrvati" pozvali su Ashtona i Zacha da medeni mjesec provedu u Hrvatskoj.

"I evo sada mladenci idu u Hrvatsku na medeni mjesec, a ja pokušavam da dođem do Toronta. Nije bitno kako, ali samo da dobijem neku ulaznicu za utakmicu", dodao je barjaktar.

Kaže da je ovaj trenutak za njega jedna od najluđih navijačkih uspomena.

"Što se tiče moje najluđe navijačke stvari, ovo je jedna od njih. Bilo ih je puno, ali evo ovo Svjetsko prvenstvo jedno je od najluđih što sam ja osobno radio sa zastavom iza sebe", rekao je. Njegova želja sada je, kaže, samo nastaviti širiti dobru atmosferu među navijačima.

"Samo želim da napravimo što bolju atmosferu i da svi uživamo i da imamo dobar provod i da navijamo za našu Hrvatsku. Vidimo se u Torontu ako Bog da!", poručio je.

Podsjetimo, Ashton i Zach Smith tek su se vjenčali u Philadelphiji kada su se našli usred povorke hrvatskih navijača. Umjesto da se maknu od gužve, priključili su se slavlju, plesali s navijačima i postali hit na društvenim mrežama.

RTL Danas je ranije razgovarao i s mladencima, koji su rekli da im je susret s hrvatskim navijačima bio iskustvo koje će pamtiti cijeli život. Nakon toga oglasio se i HTZ, objavivši da su mladenci prihvatili poziv i da dolaze u Hrvatsku na medeni mjesec.