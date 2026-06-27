Hrvati naletjeli na mladence i napravili šou, a navijačice su ponovno na SP-u plijenile pažnju

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu protiv Gane od 23:00 igra utakmicu Svjetskog prvenstva s ogromnim ulogom u obliku plasmana u nokaut fazu turnira, a Philadelphia je već dan ranije bila u potpunosti obojena u crveno-bijele kockice. Ulice poznatog američkog grada preplavili su dresovi, zastave i šalovi, dok su se na svakom koraku mogli sresti hrvatski navijači okupljeni u velikim skupinama.

U grad je, prema procjenama, stiglo nekoliko tisuća hrvatskih navijača kako bi pružili podršku reprezentaciji u dvoboju koji bi mogao odlučiti njezin put prema nokaut-fazi. Nakon važne pobjede protiv Paname, Hrvatska ponovno ima sve u svojim rukama i protiv Gane ima priliku sama osigurati prolazak dalje.

Posebno upečatljiva scena dogodila se ispred gradske vijećnice u Philadelphiji. U trenutku kada su ondje pristigli hrvatski navijači, na istoj lokaciji zatekao se i mladi par koji je upravo nakon vjenčanja snimao fotografije.

Ono što je trebalo biti mirno i intimno fotografiranje pretvorilo se u spontanu navijačku proslavu. Hrvatski su navijači zapjevali i stvorili atmosferu koja je ubrzo "zarazila” i mladence, koji su se pridružili slavlju, smijali se, pozirali s okupljenima i postali dio neplaniranog, ali upečatljivog trenutka u srcu Philadelphije.

Osim hrvatskih navijača, pažnju prolaznika privukle su i brojne druge navijačke skupine koje su ovih dana u gradu. U šarenilu dresova i zastava opet su navijačice pronašle put do objektiva fotoreportera koji se nalaze na SP-u.