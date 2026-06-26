Tko je novinarka o kojoj svi pričaju? Oduševila navijače izjavom: 'Osvojit ćemo SP!'

Meksička sportska novinarka i televizijska voditeljica Vanessa Huppenkothen unijela je dozu optimizma među navijače svoje zemlje objavom s nogometnog terena tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

U jeku natjecanja, dok je meksička reprezentacija izborila prolazak u nokaut fazu natjecanja, Huppenkothen je sa svojim pratiteljima podijelila seriju fotografija s radnog mjesta uz sam travnjak, popraćenu samouvjerenom porukom: "Osvojit ćemo Svjetsko prvenstvo!".

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