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ATRAKTIVNA I OPTIMISTIČNA /

Tko je novinarka o kojoj svi pričaju? Oduševila navijače izjavom: 'Osvojit ćemo SP!'

Tko je novinarka o kojoj svi pričaju? Oduševila navijače izjavom: 'Osvojit ćemo SP!'
Foto: El Universal/Zuma Press/Profimedia
Vanessa Huppenkothen Labra ime je koje u Meksiku i Latinskoj Americi ne treba posebno predstavljati. Sportska novinarka, voditeljica, model i poliglotkinja, postala je simbolom profesionalnosti i karizme u industriji kojom tradicionalno dominiraju muškarci. Njezin nedavni povratak na Televisu, medijskog diva gdje je započela karijeru, odjeknuo je kao jedan od najznačajnijih medijskih transfera godine, a sve s jednim ciljem: da bude glavno lice prijenosa Svjetskog prvenstva 2026. godine, turnira na kojem je Meksiko jedan od domaćina.
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Meksička sportska novinarka i televizijska voditeljica Vanessa Huppenkothen unijela je dozu optimizma među navijače svoje zemlje objavom s nogometnog terena tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

U jeku natjecanja, dok je meksička reprezentacija izborila prolazak u nokaut fazu natjecanja, Huppenkothen je sa svojim pratiteljima podijelila seriju fotografija s radnog mjesta uz sam travnjak, popraćenu samouvjerenom porukom: "Osvojit ćemo Svjetsko prvenstvo!".

Tko je lijepa novinarka saznajte u galeriji

26.6.2026.
16:16
Hot.hr
Ulises Naranjo/imago sportfotodienst/Profimedia
MeksikoNovinarkaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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