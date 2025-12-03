Bio je simbol muževnosti za kojim su žene uzdisale: Danas je ovog glumca teško prepoznati

Brendan Fraser, omiljeni holivudski glumac koji je devedesetih bio globalni seks simbol zahvaljujući ulogama u Mumiji i Georgeu iz džungle, danas slavi 57. rođendan uz jednu od najinspirativnijih životnih priča filmskog svijeta. Nakon što je godinama dominirao akcijskim filmovima i bio poznat po mišićavoj figuri i nevjerojatnoj fizičkoj spremi, Fraser je doživio dramatičan pad: teške ozljede, operacije, privatne bitke i povlačenje iz javnosti uzrokovali su veliku fizičku i emocionalnu transformaciju.

No, Fraser se spektakularno vratio ulogom u filmu The Whale, za koju je osvojio Oscara i ponovno osvojio publiku širom svijeta. U filmu je utjelovio teško bolesnog profesora Charlia, a ulogu je glumac nosio protetsko odijelo te dodatno dobio na težini kako bi što vjernije prikazao lik.

Danas izgleda potpuno drugačije — sijed, puniji i mirniji — ali zrači životnom mudrošću i toplinom zbog koje ga mnogi vole još više nego nekad. Njegova transformacija simbol je borbe, izdržljivosti i drugog životnog poglavlja koje slavi s golemim poštovanjem fanova, a kako se mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.