PROŠAO PAKAO /

Bio je simbol muževnosti za kojim su žene uzdisale: Danas je ovog glumca teško prepoznati

Foto: Paramount Pictures/entertainment Pictures/profimedia
Jedan od najvoljenijih glumaca Hollywooda, Brendan Fraser, danas slavi 57. rođendan – i to kao čovjek koji je doživio jedan od najimpresivnijih povrataka u filmsku industriju.
1 /24
Brendan Fraser, omiljeni holivudski glumac koji je devedesetih bio globalni seks simbol zahvaljujući ulogama u Mumiji i Georgeu iz džungle, danas slavi 57. rođendan uz jednu od najinspirativnijih životnih priča filmskog svijeta. Nakon što je godinama dominirao akcijskim filmovima i bio poznat po mišićavoj figuri i nevjerojatnoj fizičkoj spremi, Fraser je doživio dramatičan pad: teške ozljede, operacije, privatne bitke i povlačenje iz javnosti uzrokovali su veliku fizičku i emocionalnu transformaciju.

No, Fraser se spektakularno vratio ulogom u filmu The Whale, za koju je osvojio Oscara i ponovno osvojio publiku širom svijeta. U filmu je utjelovio teško bolesnog profesora Charlia, a ulogu je glumac nosio protetsko odijelo te dodatno dobio na težini kako bi što vjernije prikazao lik. 

Danas izgleda potpuno drugačije — sijed, puniji i mirniji — ali zrači životnom mudrošću i toplinom zbog koje ga mnogi vole još više nego nekad. Njegova transformacija simbol je borbe, izdržljivosti i drugog životnog poglavlja koje slavi s golemim poštovanjem fanova, a kako se mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji. 

3.12.2025.
7:00
Hot.hr
Profimedia
Brendan Fraser
