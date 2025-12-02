Nema hodanja, samo trčanje i neprospavane noći! Ovako se stvaraju hrvatski izvidnici

Na vojnom poligonu “Josip Markić” kod Knina po prvi je put proveden selekcijski kamp za buduće izvidnike Gardijske mehanizirane brigade. Mladi kandidati prošli su kroz iznimno zahtjevne fizičke i psihičke izazove, osmišljene kako bi se testirale njihove krajnje granice izdržljivosti, prilagodbe i stresa.

MORH je objavio fotografije sa selekcijskog kampa i dovoljno je samo pogledati ih i osjetiti kako ni sama selekcija nije za svakoga nego da se traže fizička spremna, izdržljivost i još puno toga. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji.