BRUTALNO! /

Nema hodanja, samo trčanje i neprospavane noći! Ovako se stvaraju hrvatski izvidnici

Nema hodanja, samo trčanje i neprospavane noći! Ovako se stvaraju hrvatski izvidnici
Foto: Morh
Vojno-obavještajna satnija prvi je put provela selekcijski kamp za popunu izvidničkih vodova manevarskih bojni Gardijske mehanizirane brigade na vojnom poligonu 'Josip Markić' kod Knina.
Na vojnom poligonu “Josip Markić” kod Knina po prvi je put proveden selekcijski kamp za buduće izvidnike Gardijske mehanizirane brigade. Mladi kandidati prošli su kroz iznimno zahtjevne fizičke i psihičke izazove, osmišljene kako bi se testirale njihove krajnje granice izdržljivosti, prilagodbe i stresa. 

MORH je objavio fotografije sa selekcijskog kampa i dovoljno je samo pogledati ih i osjetiti kako ni sama selekcija nije za svakoga nego da se traže fizička spremna, izdržljivost i još puno toga. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji.

2.12.2025.
15:32
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Morh
Morh
Nema hodanja, samo trčanje i neprospavane noći! Ovako se stvaraju hrvatski izvidnici