Znate li tko je ova ljepotica? Žena je megapopularnog glumca, a imaju i dijete zajedno

Suki Waterhouse (33) jedna od najzanimljivijih britanskih umjetnica. Kombinira glumu, glazbu i modu, a njezin put do globalne prepoznatljivosti obilježen je jednako burnim projektima kao i ljubavnim pričama. Karijeru je započela kao model, no vrlo brzo se okrenula glumi. Na filmu debitirala je 2012. u kriminalističkom trileru Pusher, a kasnije je nizala uloge u projektima poput Assassination Nation i A Rainy Day in New York, kao i nastup u seriji Daisy Jones & The Six iz 2023. godine.

Uslijedila je medijski vrlo popraćena romansa s Bradleyjem Cooperom (50) s kojim je bila od 2013. do 2015., a upravo je razlika u godinama i njihov zajednički život u Hollywoodu često punio naslovnice.

Prava stabilnost stigla je 2018., kada je započela vezu s Robertom Pattinsonom (39). Njih dvoje isprva su romansu držali podalje od javnosti, a tek su 2022. službeno potvrdili odnos nakon godina diskretnih zajedničkih pojavljivanja.