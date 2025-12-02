FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIL, STAV I ŠMEK /

Zgodni i opasno šarmantni: Zbog ovih lega svi putevi vode u Osijek

Zgodni i opasno šarmantni: Zbog ovih lega svi putevi vode u Osijek
Foto: Ivica Benić/sib.hr
1 /16
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U srcu Osijeka, na šetnicama uz Dravu, glavnim trgovima i užurbanim gradskim ulicama, ponovno smo ulovili lege koje plijene pažnju gdje god se pojave. Od opuštenih dnevnih kombinacija do besprijekorno dotjeranih urbanih lookova, studeni je bio mjesec u kojem su Osječani još jednom pokazali zašto njihov stil ima posebnu vibru koju rijetko koji grad može pratiti.

U novoj galeriji “Lege dana” donosimo muškarce čiji su stav, šarm i prirodna osječka nonšalancija obilježili gradski ritam proteklih tjedana. Tko su lege koje smo ulovili objektivom i čije su kombinacije zaslužile titulu najboljih ovog mjeseca — pogledajte u nastavku!

Galeriju donosi SiB.net.hr 

2.12.2025.
10:38
Hot.hr
Ivica Benić/sib.hr
LegeOsijekPaparazzi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STIL, STAV I ŠMEK /
Zgodni i opasno šarmantni: Zbog ovih lega svi putevi vode u Osijek