Zgodni i opasno šarmantni: Zbog ovih lega svi putevi vode u Osijek

U srcu Osijeka, na šetnicama uz Dravu, glavnim trgovima i užurbanim gradskim ulicama, ponovno smo ulovili lege koje plijene pažnju gdje god se pojave. Od opuštenih dnevnih kombinacija do besprijekorno dotjeranih urbanih lookova, studeni je bio mjesec u kojem su Osječani još jednom pokazali zašto njihov stil ima posebnu vibru koju rijetko koji grad može pratiti.

U novoj galeriji “Lege dana” donosimo muškarce čiji su stav, šarm i prirodna osječka nonšalancija obilježili gradski ritam proteklih tjedana. Tko su lege koje smo ulovili objektivom i čije su kombinacije zaslužile titulu najboljih ovog mjeseca — pogledajte u nastavku!

Galeriju donosi SiB.net.hr