Slavni glumac nekada je slamao ženska srca, a evo kako danas izgleda

Mel Gibson, rođen 3. siječnja 1956. u Peekskillu, New York, američko-australski je glumac, redatelj i producent poznat po ulogama u filmovima poput Mad Max serijala i Umri muški te režiji nagrađivanog filma Hrabar srce. Njegova karijera proteže se kroz više desetljeća, tijekom kojih je stekao status akcijske i dramske ikone Hollywooda, a istovremeno izazivao medijsku pozornost zbog privatnog života i kontroverzi.

Tijekom karijere, Gibson je prošao značajne promjene fizičkog izgleda. Nakon perioda u kojem je bio manje formiran, uočila se potreba da povrati oblik za zahtjevne uloge. U 2018. izgubio je 14 kilograma u samo osam tjedana, kombinirajući redovitu tjelesnu aktivnost i promijenjenu prehranu bogatu proteinima. Fotografije iz teretane i javnih pojavljivanja pokazuju da je ponovno izgradio mišićnu masu i očuvao vitalnost, što mu je omogućilo da nastavi igrati akcijske i fizički zahtjevne uloge i u pedesetima i šezdesetima. Gibson je sam istaknuo da mu je ova transformacija donijela bolje zdravlje, više energije i samopouzdanja.

Njegova sposobnost da zadrži fizičku spremnost pomogla mu je u povratku u industriju i očuvanju statusa ikone akcijskog filma, unatoč godinama i medijskim kontroverzama, a kako se mijenjao tijekom karijere, pogledajte u našoj galeriji.