Adventska čarolija u Hrvatskoj: Svaki grad ovih blagdana priča svoju priču

S dolaskom prosinca 2025. godine, Hrvatska je ponovno postala velika pozornica na otvorenom, okupana tisućama lampica, mirisima cimeta i kuhanog vina te zvukovima božićnih klasika. Od snježnih vrhova Gorskog kotara, preko baroknih kontinentalnih jezgri pa sve do suncem okupanih riva na Jadranu, gradovi su pripremili programe koji spajaju tradiciju, modernu gastronomiju i onaj neuhvatljivi osjećaj topline koji svi tražimo krajem godine.

Ovogodišnji adventski programi bogatiji su nego ikad, a posebna pažnja posvećena je stvaranju atmosfere koja poziva na zajedništvo. Bilo da tražite vrhunsku zabavu, mirno utočište ili bajkovite lokacije za najmlađe, hrvatski gradovi ove sezone nude ponešto za svakoga.

Zagreb je svjetska prijestolnica božićnog ugođaja

Glavni grad Hrvatske već godinama brani titulu jedne od najljepših adventskih destinacija u Europi, a 2025. godina nije iznimka. Štoviše, ugledni CNN uvrstio je zagrebački Advent na popis najboljih božićnih sajmova na svijetu za ovu godinu, ističući njegovu toplinu i kreativnost koja nadmašuje i puno veće metropole.

Manifestacija službeno traje od 29. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. godine. Ljubitelji klizanja ponovno dolaze na svoje na Trgu kralja Tomislava, gdje Ledeni park nudi nezaboravno iskustvo klizanja uz ritmove dobre glazbe i mirise domaćih delicija. Za one koji preferiraju urbaniji ritam i "street food" scenu, nezaobilazna lokacija je Fuliranje na Strossmayerovom trgu, kao i gornjogradske lokacije koje nude intiman ugođaj s pogledom na grad. Posebnu pažnju ove godine privlači Tunel Grič, koji se transformira u pravu zimsku bajku inspiriranu polarnim putovanjima, nudeći posjetiteljima vizualni spektakl potpuno besplatno.

Slavonska čarolija u Osijeku i Slavonskom Brodu

Istok Hrvatske ove zime nudi posebno emotivan doživljaj blagdana. Osječka Tvrđa, barokna jezgra grada na Dravi, središte je manifestacije "Dobre želje iz Osijeka". Program traje do Silvestrova, a naglasak je stavljen na zajedništvo i toplinu. Na Trgu sv. Trojstva smješten je glavni božićni sajam, a posebna atrakcija je Kupola dobrih želja. Iz nje posjetitelji mogu besplatno slati razglednice s blagdanskim porukama u sve krajeve svijeta, oživljavajući tako pomalo zaboravljenu tradiciju pisanja čestitki. Uz božićni tramvaj i veliki lunapark, Osijek se profilirao kao idealna obiteljska destinacija.

Nedaleko od Osijeka, Slavonski Brod pripremio je spektakularan program na dvije ključne lokacije: na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić i u velebnoj Tvrđavi Brod. Glavna atrakcija na trgu je veliki panoramski kotač koji pruža jedinstven pogled na blagdanski uređen grad i rijeku Savu. Unutar zidina tvrđave smjestila se Kuća Djeda Božićnjaka i Snježna kupola, gdje se održavaju pričaonice i radionice za djecu. Doček Nove godine u Brodu bit će posebno svečan, uz bogatu ugostiteljsku ponudu koja slavi slavonsku gastronomiju.

Bjelovar pod sjajem tisuća lampica

Samo stotinjak kilometara od Zagreba, Bjelovar nudi atmosferu koja spaja gradski šušur s mirom prirode. Advent u Bjelovaru donosi pregršt sadržaja pod sjajem tisuća lampica. Središnji gradski park pretvoren je u glazbeni paviljon, a posjetitelje oduševljava "Bjelovarsko oko" – panoramski kotač s kojeg se pruža pogled na grad.

Zimska bajka u Delnicama

Za one koji Božić ne mogu zamisliti bez snijega i planinskog zraka, Gorski kotar je nezaobilazna destinacija. Delnice su otvorile svoju 13. "Delničku adventsku bajku" koja traje vikendima sve do 21. prosinca. Središte zbivanja je Selo Bake Mraz, jedinstveni prostor gdje djeca i odrasli mogu uživati u druženju s vilenjacima, vožnji kočijom te jahanju konja i ponija.

Mediteranski šarm Adventa u Splitu

Na jugu zemlje, Split dokazuje da zimska jakna i sunčane naočale savršeno idu zajedno. Pod sloganom "U to vrime godišta", splitski Advent spaja dalmatinsku tradiciju s modernim zabavnim sadržajem. Program se odvija na desetak lokacija, od kojih svaka ima svoju priču.

Riva ostaje centralno mjesto susreta, promenada na kojoj se uz miris mora i fritula odvijaju večernji koncerti. Prokurative su pretvorene u veliku pozornicu s klizalište, dok su Đardin i Mertojak rezervirani za dječje radosti. Posebnost splitskog adventa je i gastronomska ponuda u Varošu, gdje se na Šperunu nude tradicionalna jela.

U našoj galeriji prošetajte kroz adventske čarolije u Bjelovaru, Osijeku, Slavonskom Brodu, Splitu, Zagrebu i Delnicama.