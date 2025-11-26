Jedan od najatraktivnijih božićnih sajmova u Europi: Advent u Zagrebu vraća se punim sjajem

Zagreb se i ove godine priprema zasjati u punom adventskom sjaju, potvrđujući status jednog od najljepših božićnih sajmova u Europi. Brojna međunarodna priznanja ponovno su svrstala Advent Zagreb u sam vrh svjetskih blagdanskih destinacija, što je istaknuo i gradonačelnik Tomislav Tomašević, poručivši da se manifestacija “vraća u punom sjaju”.

Program otvorenja Adventa u Zagrebu 2025

Zagrebački advent ove će godine svečano započeti 29. studenoga. U 16:30 na Trgu bana Josipa Jelačića bit će upaljena prva adventska svijeća, dok će se na Ledenom parku na Trgu kralja Tomislava u 18:30 svečano otvoriti advent uz predstavu Orašar. Tradicionalno paljenje lampica na Zrinjevcu predviđeno je za 19:45.

Lokacije Adventa u Zagrebu 2025

Iako početak adventa u Zagrebu 2025. ovisi o lokaciji, glavna adventska događanja otvaraju se 29. studenoga, dok pojedine destinacije počinju već 26. studenog. Većina atrakcija trajat će do 7. siječnja 2026., a pojedini muzejski programi i do 11. siječnja.

Kako biste lakše isplanirali blagdanske dane i obišli sve omiljene zagrebačke lokacije, donosimo detaljan program Adventa Zagreb 2025. – vrijeme i mjesto najvažnijih događanja te pregled svih adventskih lokacija koje ove godine nude poseban ugođaj

Fooling around

Od 26. studenoga terasa Oleander hotela Esplanade pretvara se u blagdanski "Orient Express" s devet "vagona" u kojima će se nuditi gastronomski specijaliteti vrhunskih chefova i miksologa. Posjetitelje svakoga dana očekuju različiti glazbeni ritmovi – od akustičnih nastupa i latino plesova do R’n’B groovea i programa FRKA.

Trajanje:

26.11.2025. - 31.12.2025.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak 12:00 - 23:00

subota - nedjelja 11:00 - 23:00

Božić 17:00 - 00:00

Štefanje 12:00 - 00:00

Stara godina 12:00 - 00:00

Nova godina - Ne radi

Caffe de Matoš

Na Strossmayerovoj šetnici, pod budnim okom A. G. Matoša, poznatog hrvatskog pjesnika i pisca, posjetitelje će dočekati romantična dekoracija u crvenim i zlatnim tonovima. Uz opuštenu atmosferu, svakoga dana nastupat će mladi glazbeni sastavi, a raznolika gastronomska ponuda pobrinut će se da svatko pronađe nešto za sebe.

Trajanje:

27. 11. 2025. - 7.1. 2026.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak: 16:00 - 23:00

petak: 16:00 - 24:00

subota: 10:00 - 24:00

nedjelja: 10:00 - 23:00

Badnjak 10:00 - 16:00

Božić: 16:00 - 23:00

Nova godina: 16:00 - 23:00

Stara godina: 10:00- 03:00

Ledeni park

Na Trgu kralja Tomislava oživljava se dugogodišnja zimska tradicija klizanja koja potječe još iz 1874., kada je zagrebačka gospoda uz orkestralnu glazbu uživala na ledu. Danas je Ledeni park najveće i najsuvremenije klizalište u zemlji, s prostranim ledenim plohama i blistavom dekoracijom koja privlači posjetitelje svih generacija.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak 10:00 – 23:00

subota 10:00 – 00:00

nedjelja 10:00 – 23:00

Badnjak 10:00 – 17:00

Božić 11:00 – 23:00

Stara godina 10:00 – 02:00

Nova godina 11:00 – 23:00

Foto: Shutterstock

Fuliranje

Na Strossmayerovom trgu ove će zime tema "Priroda i društvo" ponuditi nostalgičan povratak u školske dane kroz maštovite instalacije te Nature i History Trail, koji na zanimljiv i pristupačan način oživljava povijest Zagreba.

Trajanje:

26.11.2025. - 7.1.2026.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak 12:00 - 00:00

subota - nedjelja 11:00 - 00:00

Božić: 17:00 - 00:00

Štefanje: 12:00 - 00:00

Stara godina: 12:00 - 03:00

Nova godina: 17:00 - 00:00

Advent na Zrinjevcu

U najromantičnijem parku Zagreba – Zrinjevcu posjetitelje očekuju rukotvorine, tradicionalne delicije i darovi, a svatko je pozvan da zastane, posluša glazbu i prisjeti se zašto je baš tu započela zagrebačka zimska bajka.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak 12:00 – 23:00

subota 10:00 – 00:00

nedjelja 10:00 – 23:00

Badnjak 10:00 – 17:00

Božić 17:00 – 23:00

Stara godina 12:00 – 02:00

Nova godina 17:00 – 23:00

Baš naš Advent

Na glavnom zagrebačkom trgu ovog Adventa posjetitelje očekuju radionice za izradu orašara, božićnih vijenaca i kreativnih ekoloških projekata.

Trajanje:

29.11.2025. - 7.1.2026.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak: 11:30 - 23:00

petak: 11:30 - 00:00

subota: 10:00 -00:00

nedjelja: 10:00 - 23:00

Badnjak: 10:00 - 18:00

Božić: 10:00 - 23:00

Stara godina: 10:00 - 02:00

Nova godina: 17:00 - 23:00

Foto: Tzgz/Samir Ceric Kovacevic

EU Advent – Trg s tisuću lampica

Europski trg pretvara se u EU Advent, božićni prostor gdje klasične melodije susreću moderne zvukove, a svaki kutak priča svoju priču kroz glazbu, domaće delicije, kazališne nastupe i humanitarne akcije.

Trajanje:

29.11.2025. - 7.11.2026.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak: 12:00 - 23:00

petak: 12:00 - 24:00

subota: 10:00 -24:00

nedjelja: 10:00 - 23:00

Badnjak: 10:00 - 20:00

Božić: 17:00 - 23:00

Stara godina: 10:00 - 02:00

Nova godina: 17:00 - 23:00

Jinglingz

Na Kvaternikovom trgu dekoracije stvaraju prostor pun božićnog šarma.

Glazba, hrana, pića i kreativne radionice nude raznovrsne doživljaje koji posjetiteljima omogućuju potpuno uživanje u blagdanskom ugođaju.

Radno vrijeme:

Svaki dan 10:00 - 00:00

Gdje parkirati u Zagrebu za advent?

Osim programa Adventa po lokacijama, mnogi se pitaju: Gdje parkirati za vrijeme adventa u Zagrebu? Imamo odgovor i na to pitanje. Za vrijeme Adventa u Zagrebu najbolje je parkirati u javnim garažama poput Langovog trga, Tuškanca ili Petrinjske ako želite biti blizu najpopularnijih lokacija. Dobra i povoljnija alternativa je parkiranje na Velesajmu te nastavak puta tramvajem, osobito vikendom kada je javni prijevoz često besplatan. Ako dolazite nedjeljom, možete iskoristiti besplatno ulično parkiranje u svim zonama, ali računajte na veliku gužvu u centru.

"Uz veliki interes koji već bilježimo, vjerujem da će i ova sezona donijeti izvrsne rezultate i još jednom potvrditi status Adventa Zagreb kao jednog od najatraktivnijih božićnih sajmova u Europi, mjesta na kojem se doživljava autentičan blagdanski duh našeg grada", rekla je Martina Beinenfeld, direktorica TZGZ-a.

Sve detalje o programu Adventa u Zagrebu 2025. pronađite na službenoj stranici.

