Marko Kos ovu utrku čuva na posebnom mjestu u srcu: 'Na njoj je nastala SNAGA-POKRETA'

Božić je vrijeme topline, darivanja i zajedništva. Vrijeme kada pokloni pod borom donose radost, ali i podsjetnik da su najvrjedniji darovi zapravo oni koji se ne mogu kupiti – osmijeh, nada i osjećaj pripadnosti. Upravo takve darove Marko Kos nesebično daruje djeci s invaliditetom, omogućujući im da dožive ono što mnogi uzimaju zdravo za gotovo – uzbuđenje sportskog natjecanja. Kroz svoj projekt SNAGA-POKRETA, Marko spaja sport, humanost i ljubav prema životu, dokazujući da pravi duh Božića živi tijekom cijele godine – u svakom trku, svakom osmijehu i svakom pokretu koji dolazi iz srca.

Marko Kos je certificirani fitness trener i maser specijaliziran za medicinsku i sportsku masažu i sportaš s više od tri desetljeća iskustva. Kroz svoj projekt SNAGA-POKRETA Marko već godinama pomiče granice – ne samo vlastite, već i one društvene – uključujući osobe s invaliditetom u sportska natjecanja. Njegov projekt nastao je na poznatom događaju Zagreb Advent Run, a Marko Kos i ove godine sudjeluje na njemu. Za Net.hr otkrio je što ga najviše motivira, te što možemo očekivati od SNAGE-POKRETA u nadolazećoj godini.

'Nema te medalje koja može zasjati poput dječjeg osmijeha'

Već 15 godina bavi se humanitarnim radom kroz različite sportsko-humanitarne izazove, najčešće s ciljem pomoći djeci kojoj je to najpotrebnije. Tako se prije dvije godine odlučio uključiti djecu s invaliditetom u utrke kako bi i oni mogli osjetiti čari i uzbuđenja sporta.

"Upravo je tada, na Zagreb Advent Runu, nastao projekt SNAGA-POKRETA", rekao je. "Nastao je iz želje da izmamim što više dječjih osmijeha u ovim, kako volim reći, mojim posljednjim aktivnim sportskim godinama."

U samo dvije godine, ideja inkluzije proširila se i izvan granica Hrvatske, u druge zemlje regije, i zaista postala simbol zajedništva kroz sport. "Na to sam iznimno ponosan i zahvalan svima koji su se uključili ili će se tek uključiti", podijelio je. "Glavni cilj svega što radimo, moji prijatelji i ja, uvijek je isti - osmijeh. Jer nema te medalje koja može zasjati poput dječjeg osmijeha."

Oborio je Guinessov rekord: 'Ta djeca i roditelji vode puno teže utrke'

Marko Kos oborio je Guinessov svjetski rekod za najbrže otrčanih 100 km gurajući osobu u invalidskim kolicima. Kaže kako je do te ideje došlo slučajno.

"Prisjetio sam se prve utrke SNAGE-POKRETA i svoje izjave nakon nje: 'Danas sam na Zagreb Advent Runu trčao 5 kilometara, a jednog dana ću možda u paru i 100.' Tada se to činilo kao ludost, ali godinu dana kasnije ta se 'ludost' ostvarila.

Dodao je kako je osjećaj nakon postignutog bio nevjerojatan, te kako je teško opisati ponos, zahvalnost i emociju. "Pritom sam najviše mislio na svu djecu i njihove roditelje koji svakog dana vode puno teže utrke", rekao je.

'Kad čujem da djeca žele biti 'kao Kos kad narastu', znam da nema veće motivacije'

Posljednjih nekoliko godina Marko Kos je ambasador Zagreb Advent Runa, a ove godine izabran je za glavnog ambasadora, što mu je, kaže, velika čast i zadovoljstvo.

"Ova utrka mi je iznimno draga, najveselija je utrka u kojoj rezultat uvijek pada u drugi plan", rekao je. "Atmosfera na stazi i oko nje jednostavno je njevjerojatna", rekao je pa dodao kako će Zagreb Advent Run zauvijek imati posebno mjesto u njegovom srcu.

Djeca s kojom sudjeluje u utrci osjete veselje i pozitivnu energiju blagdanskog razdoblja na poseban način, ističe Marko Kos. "Uživaju, smiju se i jednostavno blistaju od sreće. Njihov osmijeh ne silazi s lica danima nakon utrke, a upravo je to i glavna misija cijele ove priče - donijeti im radost i osjećaj pripadnosti", rekao je.

Pitali smo ga što ga najviše motivira da iz godine u godinu ulaže toliko truda, vremena i emocija u sve ove utrke i humanitarne akcije. "Moja motivacija je jednostavna", odgovorio je. "Želim pomoći i usrećiti one kojima je to najpotrebnije, te pritom biti što bolji primjer svojoj djeci. Sve što radim, radim iz srca. Kad čujem da neka djeca kažu da žele biti 'kao Kos kad narastu', znam da veće motivacije od toga nema."

Trkačka zajednica na njegovu inicijativu reagira iznimno pozitivno i pruža mu veliku podršku. "Zahvalan sam svim klubovima, organizatorima utrka i pojedincima koji na bilo koji način doprinose da ova priča raste iz godine u godinu", izjavio je.

Marko Kos naglasio je kako se svijest o inkluziji u sportu definitivno mijenja nabolje i kako je iznimno sretan i ponosan što može biti mali dio jedne velike i nevjerojatne priče.

Veliki planovi za projekt SNAGA-POKRETA

U ove dvije godine postojanja SNAGE-POKRETA, sudjelovao je na utrkama različitih dužina: od 5, 10, 21, 42 pa sve do 100 kilometara, 12-satih utrka i supermaratona Zagreb - Čazma. "Bilo je zaista svakakvih trenutaka, ali postoji jedna stvar koja je uvijek ista i koja me najviše dirne, a to je osmijeh na licima mojih malih i velikih prijatelja kada prolazimo ciljnu ravninu", otkrio je. "Taj osmijeh je trenutak koji nosim u srcu nakon svake utrke."

SNAGA-POKRETA ima velike planove za nadolazeću godinu, a s nama je podijelio neke od planova. "Nastup u paru na Ironman utrci, kao i udruživanje i nastup s tri kolica na Berlin maratonu zajedno s ekipom iz Jagodine i Novog Pazara", podijelio je. "Cilj nam je i dalje širiti inkluziju i pružati djeci s poteškoćama u razvoju iskustva sporta i zajedništva koja do sada nisu imali priliku osjetiti."

'Svaki osmijeh i svaka podrška doprinose toj čarobnoj atmosferi'

Kao Hybrid Athlete, spojio je snagu, izdržljivost i funkcionalni trening, a taj pristup dodatno je unaprijedio kroz vlastiti IRONDRILL sustav treniranja, osmišljen za postizanje vrhunskih rezultata.

"Budući da radim kao fitness trener, želio sam ponuditi nešto drugačije i pokazati da je moguće spojiti veću mišićnu masu sa sportovima izdržljivosti. Tako je nastao moj sustav treninga IRONDRILL", objasnio je. "Temelji se na kombinaciji snage i izdržljivosti, uz naglasak na pravilnu izvedbu vježbi i individualni pristup. Svaki trening prilagođavam mogućnostima i ciljevima pojedinca jer vjerujem da univerzalni pristup ne postoji. Najbolji rezultati dolaze onda kada se program uskladi s osobom, a ne obrnuto."

Pozvao je sve koji će sudjelovati na Zagreb Advent Runu - bilo kao trkači, navijači ili volonteri da uživaju u svakom trenutku. "To nije samo sportski događaj, već i predivno iskustvo zajedništva, pozitivne energije i blagdanskog duha koji preplavi cijeli grad", rekao je. "Svaki osmijeh i svaka podrška doprinose toj čarobnoj atmosferi."

