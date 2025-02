Stariji ljudi podijelili 23 životne mudrosti: 'Volio bih da sam ovo ranije znao'

8. "Sviđa mi se to što sam kao žena koja ima preko 40 godina većini muškaraca nevidljiva. Mogu provesti po dva sata u trgovini i doslovno nitko ne razgovara sa mnom, ne pita jesam li sigurna da je to proizvod koji mi treba ili mi kaže 'Mogu li vam pomoći utovariti stvari u automobil?' dok bulji u moje grudi i stražnjicu. Najbolja stvar je što me muškarci više ne doživljavaju, niti mi smetaju svojim seksističkim komentarima.