'TO JE DIO MOG KARAKTERA' / Kostelić je ovisnik o adrenalinu, a jedno ledi krv u žilama: 'Opasno je, iscrpljeni ste stalno'

Kostelić svira gitaru. To nije ekstremno, već lijepo. ivica je baš drugačiji od drugih.

Kostelić obožava strmine i divlje staze. Što je ona zahtjevnija i opasnija, to je bolje i zanimljivije za njega.

"Sunčano i toplo vrijeme. Ruta Gjeravica-Doberdol-sedlo Vranica. Promjenjivi uvjeti snijega (suho-mokro), južne padine često bez snijega. Kože (cucki) potpuno mokre i često smo ih trebali mazati voskom kako bi spriječili ljepljenje snijega. Bio sam vrlo umoran na kraju dana. Na sedlu Vranica čeka nas logisticka ekipa: Bronx, Deni i Bardhosh. Oni su se sa Gjeravice (Kosovo) terencima dovezli do zaseoka Cerem (Albanija) te se popeli na sedlo Vranica. Njihov zadatak je pokupiti naš bivak. Spavamo u maloj drvenoj kolibi podno sedla. Koliba je vrlo zgodna, imamo i malu peć na drva", napisao je proslavljeni hrvatski skijaš.

Vojska Crne Gore izvukla je u ponedjeljak navečer iz mora kod ušća Bojane, u blizini Ulcinja, dvojicu stranih državljana, od kojih je jedan hrvatski skijaš Ivica Kostelić, potvrđeno je iz Vlade medijima. Ivica Kostelić voli adrenalin i ekstremne sportove. Nakon skijaške karijere, Ivica se prebacio na ekstremno jedrenje, ali ovog su puta on i njegov prijatelj vozili kajak.

Potvrđeno je da su Kostelić i još jedan strani državljanin spašeni "u složenim okolnostima" uz upotrebu patrolnih čamaca za brze intervencije Mornarice Vojske Crne Gore i helikoptersku podršku iz zraka.

Prema pisanju crnogorskih medija, Kostelić i još jedna osoba su vozili kajak, ali su ih jak južni vjetar i valovi viši od tri metra prevrnuli i odvukli od obale. Neslužbeno se doznaje da su spašeni muškarci Ivica Kostelić, poznati hrvatski sportaš te jedan državljanin Francuske. Usprkos teškim uvjetima, spasioci su uspjeli pronaći dvojicu muškaraca zahvaljujući koordiniranim naporima civilnih i vojnih timova.

"Kostelića i Francuza u uzburkanom moru pronašla i spasila posada jednog od novih brzih patolnih čamaca Mornarice VCG. Kako saznaju 'Vijesti', dvojica spašenih muškaraca su dobro ali su iz predostrožnosti predati ekipi Hitne pomoći koja ih je čekala u Luci Bar gdje je patrolni čamac uplovio oko 22.45 sati", stoji u pisanju Vijesti.

Kako saznaju "Vijesti", dvojica spašenih muškaraca su dobro, ali su iz predostrožnosti predati ekipi Hitne pomoći koja ih je čekala u Luci Bar, gdje je patrolni čamac uplovio oko 22.45 sati.

Nakon blistave skijaške karijere, ovjenčane olimpijskim medaljama, svjetskim prvenstvima i kristalnim globusima, Ivica Kostelić nije objesio "sportsku opremu o klin". Umjesto toga, legendarni hrvatski skijaš okrenuo se novim izazovima, pronalazeći strast u ekstremnim sportovima, posebice u offshore jedrenju. Kostelićeva tranzicijau svijet jedrenja bila je momentalna i uspješna odmah nakon skijanja.

Nova ljubav: Oceansko jedrenje

Kostelićeva ljubav prema moru seže u rano djetinjstvo, provedeno na otoku Mljetu. Ta povezanost s morem, u kombinaciji s njegovom natjecateljskom prirodom i željom za pomicanjem granica, odvela ga je u svijet offshore jedrenja.

"Tražio sam sport koji bi odgovarao mom karakteru i omogućio mi da se natječem na visokoj razini", izjavio je Kostelić u intervjuu za Yachts Croatia.

"Jedrenje je ispunilo oba ta uvjeta."

Njegov put u offshore jedrenju započeo je s brodom Mini 650, a kasnije je prešao na Class 40, brod dizajniran za oceanske regate. S brodom nazvanim "Optimus Prime", a kasnije "ACI", Kostelić je sudjelovao u prestižnim transatlantskim utrkama kao što su Transat Jacques Vabre i Route du Rhum. U Route du Rhum 2022. bio je primoran odustati zbog ekstremnih vremenskih uvjeta i tehničkih problema, ali samo sudjelovanje u toj utrci, smatra se jednim od najvećih izazova u svijetu jedrenja.

Uspon u svijetu offshore jedrenja

Kostelićev pristup jedrenju bio je sličan njegovom pristupu skijanju – intenzivan, predan i usmjeren na stalno učenje. "Offshore jedrenje je multitasking", objasnio je. "Morate biti vješti u jedrenju, ali i sposobni rješavati probleme s motorom, elektrikom, a istovremeno se brinuti o prehrani, spavanju i navigaciji."

Njegova predanost brzo je donijela rezultate. U nizu utrka ostvario je zapažene rezultate, uključujući pobjedu u utrci Garmin Roma for 2 (2023), te visoka mjesta u drugim Class 40 regatama. Giornale della Vela izvještava o njegovom trijumfu u Garmin Roma for 2, gdje je, unatoč teškim uvjetima, vodio od početka do kraja.

Izazovi i odricanja

Offshore jedrenje je izuzetno zahtjevan sport, kako fizički, tako i psihički. Kostelić ga uspoređuje s utrkama spusta u skijanju, ali s dodatnim izazovom kontinuiranog napora.

"Nakon što završite Streif spust, odete u hotel, istuširate se i večerate", rekao je.

"Kada završite dan na oceanu, sunce zađe, ali to ništa ne mijenja. I dalje ste mokri i iscrpljeni i nastavljate jedriti kroz noć, kroz oluju, boreći se s valovima i nedostatkom sna."

Financijski aspekt offshore jedrenja također je značajan izazov. Kostelić svoj projekt opisuje kao "gerilsko jedrenje", gdje je istovremeno i skiper i voditelj projekta.

Ostale sportske aktivnosti

Osim jedrenja, Kostelić je ostao aktivan i u drugim sportovima. Veliki je ljubitelj biciklizma, kako cestovnog, tako i brdskog. Redovito vozi bicikl, a organizirao je i MTB utrku "Tour de Marca".

U intervjuu za Bikademy, Kostelić ističe važnost biciklizma kao načina prijevoza i rekreacije.

Također je sudjelovao u ekstremnoj ekspediciji prelaska Grenlanda na skijama, što svjedoči o njegovoj kontinuiranoj želji za izazovima i istraživanjem.

Ivica Kostelić je primjer sportaša koji se ne boji izaći iz svoje zone komfora i prihvatiti nove izazove. Njegova tranzicija iz skijanja u offshore jedrenje pokazuje njegovu svestranost, upornost i strast prema sportu, bez obzira na disciplinu. Njegova priča inspiracija je svima koji teže ostvarenju svojih ciljeva, bez obzira na prepreke.

