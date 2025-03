Je li Jules Verne bio prorok ili genij? Ovih 15 predviđanja se obistinilo

7. Skywriting - To je proces u kojem se dim zrakoplova koristi za oblikovanje natpisa na nebu. Prema Hartzell Propelleru, pojavio se još 1915. godine kako bi zabavio ljude. Ali, Verneova kratka priča "In the Year 2889" govori o "ogromnim reklamama koje se reflektiraju iz oblaka" gotovo 26 godina prije nego što je skywriting debitirao.