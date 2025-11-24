Znate li značenje svijeća na adventskom vijencu? Donosimo sve o njegovoj simbolici

S dolaskom hladnijih dana i kraćih noći, priroda se polako umiruje, a u zraku se osjeća tiho iščekivanje. To je vrijeme kada se okrećemo toplini doma, obitelji i drevnim običajima koji unose svjetlost u tamu zime. Među brojnim tradicijama koje obilježavaju ovo predblagdansko razdoblje, jedna se posebno ističe svojom ljepotom i simbolikom – izrada i paljenje svijeća na adventskom vijencu.

U galeriji otkrijte sve o običaju izrade adventskog vijenca, kao i najnovije trendove.