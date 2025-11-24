FREEMAIL
VIŠE OD UKRASA /

Znate li značenje svijeća na adventskom vijencu? Donosimo sve o njegovoj simbolici

Znate li značenje svijeća na adventskom vijencu? Donosimo sve o njegovoj simbolici
Foto: Profimedia
Pred nama je Advent, čarobno vrijeme iščekivanja i pripreme za Božić, kada se domovi ispunjavaju mirisima cimeta i klinčića, treperavim svjetlima lampica i toplinom obiteljskog zajedništva. U srcu te duhovne i obiteljske pripreme nalazi se adventski vijenac, krug od zimzelenog granja s četiri svijeće koji se postavlja na stol kao središnji simbol iščekivanja. On nije samo prekrasan blagdanski ukras, već i mali tjedni ritual koji nas usporava i podsjeća na istinski smisao došašća – nadu, mir, radost i ljubav.
S dolaskom hladnijih dana i kraćih noći, priroda se polako umiruje, a u zraku se osjeća tiho iščekivanje. To je vrijeme kada se okrećemo toplini doma, obitelji i drevnim običajima koji unose svjetlost u tamu zime. Među brojnim tradicijama koje obilježavaju ovo predblagdansko razdoblje, jedna se posebno ističe svojom ljepotom i simbolikom – izrada i paljenje svijeća na adventskom vijencu.

U galeriji otkrijte sve o običaju izrade adventskog vijenca, kao i najnovije trendove.

24.11.2025.
10:30
Antonela Ištvan
Profimedia
Znate li značenje svijeća na adventskom vijencu? Donosimo sve o njegovoj simbolici