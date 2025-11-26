Gdje parkirati za vrijeme Adventa u Zagrebu? Vodič kroz garaže, zone i prometnu regulaciju

Zagreb se i ove godine, krajem 2025., pretvara u jednu od najljepših europskih zimskih destinacija. Advent u Zagrebu, višestruko nagrađivana manifestacija koja privlači stotine tisuća posjetitelja, službeno započinje 29. studenoga 2025. i trajat će sve do 7. siječnja 2026. godine. Miris kuhanog vina, cimeta i fritula, tisuće lampica koje obasjavaju Zrinjevac i Gornji grad te klizanje na Tomislavcu stvaraju nezaboravnu atmosferu. No, za sve one koji u metropolu dolaze osobnim automobilom, ta čarolija može brzo nestati u trenutku kada započne potraga za slobodnim parkirnim mjestom.

S obzirom na to da su lokacije poput Trga bana Jelačića, Europskog trga, Strossmayerovog šetališta i tunela Grič epicentar zbivanja, promet u centru grada postaje iznimno gust. Dodatni izazov ove godine predstavljaju radovi na određenim lokacijama te činjenica da popularno parkiralište Paromlin više nije u funkciji. Kako biste izbjegli stres i nepotrebno kruženje gradom, pripremili smo sveobuhvatan vodič o tome gdje parkirati za vrijeme Adventa u Zagrebu, koje su cijene u 2025. godini te kako najlakše doći do adventskih lokacija.

Posebna regulacija prometa za Advent u Zagrebu

Prije nego što se uputite prema centru, ključno je razumjeti da tijekom Adventa vrijede posebna prometna pravila. Grad Zagreb uvodi privremenu regulaciju kako bi osigurao sigurnost pješaka, kojih je u ovo doba godine na ulicama neusporedivo više nego inače,

Tijekom vikenda, kada je posjećenost najveća, određene prometnice u užem centru se zatvaraju. Prema dosadašnjim iskustvima i najavama za sezonu 2025./2026., petkom, subotom i nedjeljom u popodnevnim i večernjim satima (najčešće od 17:00 do ponoći) zatvara se promet za sva vozila osim tramvaja, taksija i stanara na zapadnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog (Zrinjevac), zapadnoj strani Trga Josipa Jurja Strossmayera te zapadnoj strani Trga kralja Tomislava.

To znači da popularni "Zeleni val" i pristupne ceste oko parkova postaju pješačke zone ili su pod strogim nadzorom policije. Ako nemate prebivalište u toj zoni, najbolje je izbjegavati vožnju automobilom u "donjem dijelu" Lenucijeve potkove tijekom vikend večeri. Policija će na ključnim punktovima preusmjeravati promet, stoga je pametnije odmah ciljati na javne garaže ili parkirališta na rubu centra.

Javne garaže: Najsigurnija opcija u srcu grada

Za posjetitelje koji žele biti što bliže glavnim atrakcijama, javne garaže predstavljaju najkomfornije, iako ne i najjeftinije rješenje. One vas štite od vremenskih neprilika i eliminiraju brigu o maksimalnom dozvoljenom vremenu parkiranja, što je čest problem u prvoj zoni uličnog parkinga.

Garaža Langov trg: Ovo je vjerojatno strateški najbolja točka za one koji žele posjetiti Europski trg, Trg bana Jelačića i katedralu. Smještena je na sjeveroistočnom rubu strogog centra. Odavde vam treba svega pet minuta laganog hoda do glavnog trga. Kapacitet garaže je 305 mjesta, a cijena se kreće oko 1,60 € po satu tijekom dana (08:00 – 21:00), dok je noćna tarifa povoljnija i iznosi oko 0,80 € po satu. Imajte na umu da se ova garaža brzo puni vikendom.

Garaža Tuškanac: Ako je vaš cilj Gornji grad, Strossmayerovo šetalište, tunel Grič ili Advent na platou Gradec, garaža Tuškanac je idealan izbor. Nalazi se "iznad" Ilice, u mirnijem dijelu, a pješice ste za nekoliko minuta u samom centru zbivanja. Velika prednost ove garaže je što je često lakše dostupna iz smjera sjevera, izbjegavajući najveće gužve u donjem gradu. Cijene su slične onima na Langovom trgu.

Garaža Petrinjska: Smještena u neposrednoj blizini Zrinjevca i Policijske uprave zagrebačke, ova garaža je savršena za one koji žele odmah uroniti u bajkovitu atmosferu Zrinjevca. Međutim, s obzirom na manji kapacitet od 134 mjesta i iznimnu popularnost lokacije, ovdje je često vrlo teško pronaći slobodno mjesto u večernjim satima.

Garaža Importanne Centar i Garaža Centar Branimir: Za ljubitelje klizanja i Ledenog parka na Trgu kralja Tomislava, ove dvije garaže su apsolutni favoriti. Importanne garaža nalazi se ispod samog trgovačkog centra kod Glavnog kolodvora, dok je Branimir centar udaljen svega nekoliko stotina metara istočno. Cijena u Importanne centru iznosi oko 2,00 € po satu. Ove lokacije su izvrsne jer ste odmah na početku adventske rute koja se proteže od Tomislavca, preko Strossmayerovog trga (Fuliranje) do Zrinjevca.

Garaža Cvjetni: Ovo je najekskluzivnija i lokacijski najcentralnija garaža, smještena u podrumu centra Cvjetni. Ulaz je iz Varšavske ulice. Iako je najskuplja opcija, pruža direktan pristup Cvjetnom trgu i Bogovićevoj ulici. Zbog pješačkih zona okolo, pristup automobilom može biti spor zbog gužvi u Gundulićevoj ulici.

Garaža Kvaternikov trg: Iako nije u strogom centru, ova garaža na Kvatriću odlična je alternativa. Povezana je s Trgom bana Jelačića direktnim tramvajskim linijama (broj 11 i 12) koje voze svakih nekoliko minuta. Vožnja traje kratko, a izbjegavate najveće prometne čepove.

Za više informacija o trenutnim kapacitetima i cijenama, preporučuje se provjeriti službene stranice Zagrebparkinga.

Ulična parkirališta: Zone, cijene i ograničenja

Zagreb je podijeljen u parkirne zone koje su jasno označene bojama. Ako se odlučite za ulično parkiranje, budite oprezni s vremenskim ograničenjima.

I. Zona (Crvena): Obuhvaća najuži centar grada. Cijena sata parkiranja iznosi 1,60 €, ali najvažnija informacija je vremensko ograničenje: ovdje možete parkirati maksimalno 2 sata. To je najčešće nedovoljno za opušteno uživanje u kuhanom vinu, koncertima i šetnji. Kazne za prekoračenje vremena su u obliku dnevne parkirne karte koja je znatno skuplja.

II. Zona (Žuta): Ova zona okružuje crvenu zonu. Cijena je povoljnija, oko 0,70 € po satu, a maksimalno dopušteno vrijeme parkiranja je 3 sata. To može biti dovoljno za brzi obilazak, ali i dalje stvara pritisak.

III. Zona (Zelena): U ovoj zoni parkiranje je najjeftinije (oko 0,30 € po satu) i nema vremenskog ograničenja, ali su parkirna mjesta znatno udaljenija od adventskih lokacija, pa ćete morati koristiti javni prijevoz ili dulje pješačiti.

Besplatan parking nedjeljom: Važna informacija za sve posjetitelje: na javnim uličnim parkiralištima u zonama I., II. i III. parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanom. To nedjelju čini idealnim danom za posjet automobilom, no imajte na umu da će mnogi drugi vozači imati istu ideju, pa je pronalazak slobodnog mjesta u prvoj zoni i dalje lutrija.

Plaćanje parkinga moguće je putem parkirnih automata (imajte spremne kovanice eura jer automati ne vraćaju kusur, ili koristite one koji primaju kartice), ali najjednostavnije je putem SMS-a (m-parking) ili mobilnih aplikacija kao što je ZgPark.

Alternativa Paromlinu

Dugi niz godina parkiralište Paromlin iza Glavnog kolodvora bilo je "sveti gral" za posjetitelje Adventa zbog niske cijene i blizine centra. Međutim, važno je napomenuti da je parkiralište Paromlin zatvoreno zbog izgradnje nove gradske knjižnice i društvenog centra. Nemojte se upućivati tamo jer ćete naići na gradilište.

Kao najbolju alternativu za cjelodnevno parkiranje, Grad Zagreb osigurao je parkiranje na prostoru Zagrebačkog velesajma. Konkretno, radi se o parkiralištima uz istočnu stranu Velesajma. Iako zvuči daleko, ova je opcija iznimno praktična zbog povezanosti javnim prijevozom.

Park & Ride i javni prijevoz: Najpametniji odabir

S obzirom na gužve, najbolji savjet za Advent 2025. je kombinacija parkiranja na rubnim dijelovima i korištenja javnog prijevoza.

Besplatni javni prijevoz Tijekom trajanja manifestacije Advent Zagreb, ZET (Zagrebački električni tramvaj) obično uvodi pogodnost besplatnog prijevoza vikendom. Prema praksi iz prethodnih godina, tramvaji i autobusi besplatni su od petka u 12:00 sati do nedjelje u ponoć.

Također, Zagrebačka uspinjača, koja spaja Ilicu s Gornjim gradom, besplatna je svakog dana tijekom Adventa, često do ponoći. Ovo je sjajna prilika da doživite vožnju najkraćom uspinjačom na svijetu bez traženja sitniša za kartu.

Preporučeni model dolaska:

Parkirajte vozilo na Velesajmu (Novi Zagreb) ili na okretištima tramvaja (Dubrava, Ljubljanica, Črnomerec, Borongaj). Sjednite na tramvaj ili autobus koji vozi prema Glavnom kolodvoru ili Trgu bana Jelačića. Uživajte u Adventu bez brige o isteku parkirne karte.

Autobusne linije su također prilagođene. Primjerice, linija 150 koja vozi od Tuškanca preko Gornjeg grada do Trga bana Jelačića u popodnevnim satima vozi skraćeno (samo do Ilirskog trga) zbog gužvi u pješačkoj zoni.

Za detaljan vozni red i informacije o besplatnom prijevozu, posjetite ZET službene stranice.

Lokacije koje ove godine nisu uključene

Prilikom planiranja rute, dobro je znati da neke lokacije koje su ranijih godina bile popularne, ove godine nisu dio adventskog programa. Trg Krešimira Ćosića (kod Doma sportova) i Stara Vlaška ove godine neće imati adventske kućice ni program. Dom sportova je u procesu obnove, a Stara Vlaška čeka svoje preuređenje. Umjesto njih, Advent se širi na nove kvartovske lokacije, poput one na Trešnjevci-sjever i ponovno aktiviranog istočnog dijela Strossmayerovog šetališta na Gornjem gradu.

Savjeti za bezbrižan posjet

Kako bi vaš dolazak na zagrebački Advent bio što ugodniji, donosimo nekoliko dodatnih savjeta lokalaca:

Dođite ranije: Ako inzistirate na parkiranju u garaži u centru, pokušajte doći u ranijim popodnevnim satima (prije 16:00 sati). Većina posjetitelja dolazi u sumrak kada se pale lampice, pa se tada stvaraju najveće gužve na ulazima u garaže.

Koristite navigaciju s prometom uživo: Aplikacije poput Google Maps ili Waze su neprocjenjive jer u realnom vremenu prikazuju zatvorene ulice i gužve.

Budite strpljivi: Advent je vrijeme mira i veselja, ali u prometu to često nije slučaj. Pripremite se na sporiju vožnju i gužve u kolonama.

Provjerite vremensku prognozu: Ako se najavljuje snijeg, javni prijevoz je apsolutno najbolja opcija jer se promet u centru znatno usporava, a čišćenje parkirnih mjesta može potrajati.

Zaključno, Zagreb u adventsko vrijeme nudi čaroliju koja se pamti. Iako je parkiranje izazov, uz malo planiranja i korištenje informacija iz ovog vodiča, možete izbjeći nepotreban stres. Bilo da odaberete sigurnost garaže na Langovom trgu, besplatan parking nedjeljom ili praktičnu "Park & Ride" opciju s Velesajma, najvažnije je da sigurno stignete i prepustite se blagdanskom ugođaju uz kuhano vino, dobru glazbu i drage ljude. Sretan put i uživajte u Zagrebu!

