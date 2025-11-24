Studeni je ključan: Psiholog otkriva pouzdanu strategiju za uspješnost novogodišnjih odluka

Psiholog savjetuje postupan početak s novogodišnjim odlukama već u studenom, tvrdeći da se time značajno povećavaju izgledi za njihov dugoročni uspjeh.

Kako prenosi Mirror, profesor Benjamin Gardner preporučuje uvođenje manjih promjena u navikama tijekom studenog i prosinca. Takav pristup omogućuje svojevrsno testiranje terena prije potpune posvećenosti ciljevima u siječnju.

Rani početak pomaže izbjeći mentalitet "sve ili ništa", koji često dovodi do frustracije i osjećaja neuspjeha kada se ciljevi ne ostvare odmah. Ovaj se savjet temelji na istraživanju globalne zdravstvene tvrtke Novo Nordisk, koje je pokazalo da čak 43 posto odraslih osoba odustane od svojih novogodišnjih ciljeva unutar prvog mjeseca.

Ključni razlozi odustajanja

Istraživanje je identificiralo glavne razloge neuspjeha u ostvarivanju novogodišnjih odluka:

Nedostatak motivacije (41 posto)

Nepredviđene životne okolnosti (39 posto)

Postavljanje prezahtjevnih i neodrživih ciljeva (25 posto)

Takvi neuspjesi često rezultiraju osjećajem razočaranja i osobnog nezadovoljstva. Psiholog Gardner naglašava: "Mnogi pojedinci dočekaju prvi siječanj potpuno nespremni za promjene koje su si zadali. Ključ uspjeha leži u pripremi, stoga sve što možete učiniti prije početka nove kalendarske godine može pridonijeti tome da vaše nove navike postanu dugoročno održive."

Osjećaj tromosti nakon blagdanskog razdoblja također otežava pridržavanje odluka, budući da su ljudi često pod pritiskom da naglo ponište posljedice prekomjerne konzumacije hrane i pića.

Siječanj nije idealno vrijeme za promjene

Profesor Gardner ističe kako okolnosti koje prate početak nove godine često nisu poticajne za promjenu ponašanja.

"Vremenski uvjeti su često nepovoljni, što može utjecati na razinu energije i motivacije za uvođenje pozitivnih promjena. Može postojati i snažan društveni pritisak da se mijenjate jer to čine i drugi, no to ponekad ima suprotan učinak", napominje i dodaje: "Kao posljedica toga, možete se obvezati na nešto što zapravo ne želite. Zato je postupan početak s odlukom dobra ideja jer vam pruža priliku da procijenite odgovara li vam određena promjena."

Profesor Gardner smatra da je najbolji pristup "novom početku" ne čekati određeni datum, već započeti odmah, s čime se slaže i većina ispitanika. Više od četvrtine ispitanih izjavilo je da im je "probni početak" učinio siječanj manje zahtjevnim te im pomogao da se osjećaju pozitivnije uoči blagdana.

Izgradnja samopouzdanja postupnim koracima

Ponekad promjene koje želite implementirati nisu realne ili ne donose očekivane pozitivne ishode. Isprobavanjem nekoliko manjih promjena unaprijed, omogućujete si donošenje informiranijih odluka u novoj godini.

Početak u studenom ili prosincu dopušta vam da testirate ideje bez dodatnog pritiska okoline. Društveni pritisak, koji je pojačan u siječnju, može biti presudan faktor koji dovodi do odustajanja, osobito kada je cilj sam po sebi izazovan. Započinjući s manjim koracima, ljudi grade temelje za veće promjene. Ovaj proces također pomaže u stvaranju pozitivnog zamaha kroz iskustvo ostvarivanja dostižnih, manjih ciljeva.

Jedan od ključnih faktora uspješne promjene ponašanja je osjećaj samopouzdanja i optimizma. Kada napori ne daju rezultate, lako se gubi vjeru u sebe i mnogi osjećaju da se trud ne isplati. Počevši postupno prije siječnja, u novu godinu ulazi se s već stečenim iskustvom uspjeha, umjesto da krećemo od nule i neizvjesnosti.

Za mnoge, predblagdansko razdoblje donosi smanjenje poslovnog stresa i više mentalnog prostora. Veći mentalni kapacitet može potaknuti pojedince da se usredotoče na sebe i na ono što je za njih važno – i realno – za promijeniti.

