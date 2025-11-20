Planirate započeti s trčanjem: Iskusni trkač savjetuje kako odabrati tenisice za početnike

Odabir prvih tenisica često je najveći izazov za početnike koji tek ulaze u svijet trčanja. Naizgled jednostavna kupnja brzo se pretvara u potragu kroz mnoštvo modela.

Mnogi koji tek počinju trčati pritom ne znaju koje su karakteristike doista ključne za udobnost i sigurnost. Dok jedni daju prednost dizajnu, drugi se fokusiraju na cijenu, a ono što je zaista važno nerijetko ostane u drugom planu.

Pravilno odabrana tenisica, međutim, može značiti razliku između ugodnog početka i nepotrebnih ozljeda. Upravo zato važno je znati na što obratiti pozornost prije nego što se napravi prvi korak, iskusni trkač Valentino Vasilik, univ. mag. oec. nam je povodom popularne utrke Zagreb Advent Run, koja se održava 14. prosinca, ispričao koje vrste su najbolje - od širine tenisica do vrste đona.

Kako odabrati prve tenisice za trčanje?

Puno je modela i vrsta tenisica od kojih svaka ima određenih prednosti i mane ovisno o vašem planu treniranja.

"Uvijek je važno da svatko isproba tenisicu u prodavaonici kako bi dobio realan osjećaj o tome kako mu one odgovaraju", objašnjava Vasilik.

Foto: Tomislav Može

Osim toga, dodaje i koji su ključni faktori koje početnik treba uzeti u obzir pri odabiru prvih tenisica za trčanje.

"Najvažnije je da su tenisice udobne i prilagođene stopalu trkača. Najbolji savjet je da svoj prvi par tenisica kupujete uz pomoć vama drage osobe koja se već bavi trčanjem. Kod odabira je potrebno uzeti u obzir oblik stopala, način trčanja (neutralan, pronacijski ili supinacijski korak), površinu po kojoj se planira trčati (cesta ili trail). Važno je birati tenisice namijenjene isključivo trčanju jer one imaju specifične karakteristike koje smanjuju rizik od ozljeda. Također, uvijek se savjetuje da uzmete pola ili cijeli broj veće tenisice od uobičajenih kako bi smanjili nabijanje prstiju i noktiju u prednji dio tenisica te s time izazvali ozljede i žuljeve. Početnicima bih preporučio tenisice s boljom amortizacijom i stabilnosti jer tijelo tek treba razviti toleranciju na udarce u tlo po kojem se osoba kreće. Najbolje je isprobati nekoliko različitih modela u prodavaonicama i to ne samo pasivnim isprobavanjem, već iskoristiti vrijeme i bolje opremljene prodavaonice gdje vam omogućavaju testiranje tenisica na traci za trčanje", kaže Vasilik.

Prvi korak prema sigurnom i ugodnom početku trkačke rutine jest odabir tenisica koje odgovaraju tijelu i načinu trčanja. Početnici često podcjenjuju važnost karakteristika poput amortizacije i strukture potplata, iako one imaju ključan utjecaj na udobnost, izdržljivost i prevenciju ozljeda. Upravo zato važno je razumjeti kako ove značajke djeluju te što može biti najbolji izbor za nekoga tko tek počinje trčati.

"Amortizacija je važan faktor kod odabira tenisica i to pogotovo za 'teže' trkače jer se kroz dobru amortizaciju smanjuje rizik od ozljeda. Početnicima bih osobno preporučio tenisice s mekšim potplatom, ali da ona ne dolazi po cijenu stabilnosti", ističe ovaj strastveni trkač.

Foto: Tomislav Može

Pogreške kod kupnje tenisica i održavanje

Ono s čime mnogi imaju problema kod kupnje tenisica su odgovarajuća veličina i širina tenisica, a Vasilik pojašnjava na što trebate pripaziti.

"Tenisice bi trebale biti pola do cijeli broj veće od svakodnevnih cipela jer stopalo tijekom trčanja blago nabubri te se prsti više pomiču prema naprijed. Prsti ne smiju udarati u prednji dio, a s druge strane, peta ne smije kliziti zbog čega je i potrebno isprobati tenisice prije kupovine. Širina tenisica je također bitna jer preuske tenisice mogu uzrokovati žuljeve i deformacije noktiju, dok preširoke tenisice smanjuju stabilnost pokreta. Za asfalt i tvrde podloge preporučuju se cestovne tenisice s većom amortizacijom i glatkim potplatom. Za trčanje po šljunku, šumi ili travi dobra je praksa koristiti trail modele tenisica koji imaju agresivniji profil potplata, bolje prianjanje i dodatnu zaštitu od udaraca za prste", dodaje.

Kako su danas tenisice sve skuplje, a mnogi nemaju budžet za kupnju nekoliko vrsta za različite potrebe, naš sugovornik napominje koji iznos se treba izdvojiti za tenisice za trčanje te jesu li skuplje uistinu i najbolje.

"Za početnike je razuman budžet između 90 i 160 eura. Najskuplje tenisice često imaju specifične karakteristike za napredne trkače pa nisu potrebne početnicima te bi dugoročno čak mogle i povećati vjerojatnost od ozljeda. Bitno je da tenisice dobro odgovaraju stopalu i stilu trčanja, a ne da se izbor bazira na cijeni", kaže Vasilik.

Upozorio je i na najčešću pogrešku koji mnogi naprave kod kupnje tenisica. Naime trkači početnici znaju kupiti tenisice prema izgledu ili preporuci prijatelja, bez isprobavanja i osobne provjere. Kao drugu grešku navodi kupovinu premalih ili preuskih tenisica. Također je bitno da se izbjegne trčanje u lifestyle tenisicama, koje nisu dizajnirane za trčanje i u kojima se povećava vjerojatnost ozljeda.

Nakon kupnje pravog modela tenisica za trčanje treba ih znati i održavati, a Vasilik predlaže: "Tenisice treba redovito održavati čistima i suhima kako bi se smanjila mogućnost razvoja neugodnih mirisa i gljivica. Tenisice za trčanje nije dobro prati u perilici za rublje jer im to može značajno oštetiti funkcionalnost. Preporučujem ručno pranje uz sušenje na sobnoj temperaturi. Prosječan vijek trajanja određenih modela je između 500 i 800 kilometara, ovisno o težini trkača i vrsti podloge. Kada primijetite da je potplat istrošen, amortizacija pri trčanju slabija ili se javljaju neobični bolovi u nogama/stopalima, vrijeme je za nove tenisice."

