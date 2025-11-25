Donosimo veliki vodič kroz advent u Hrvatskoj: Blagdanska atmosfera od kontinenta do obale

Kad stigne prosinac, hladnoća obično tjera da se zakopčamo do grla i zavučemo u kuću čim padne mrak. Zima nas na prvu uvijek malo ušutka — uvlači nas pod deke, uz čajeve i filmove.

Ali onda, sasvim neprimjetno, počne se događati nešto što nas izvuče van, na ulice i pod lampice. Jer, koliko god bilo hladno, najtoplije je upravo tamo gdje mirišu fritule, kuhano vino i kakao, gdje se čuje glazba omiljenih nam hrvatskih izvođača i gdje se okupljamo s ljudima koje najviše volimo. Svake godine sve veći broj ljudi željno isčekuje i posjećuje advent u svom, ali i drugim gradovima.

Zato, donosimo veliki, detaljan pregled adventskih događanja diljem Hrvatske — od kontinenta do obale, od već dobro poznatih manifestacija do onih koje još nisu razvikane, ali su itekako vrijedne pažnje.

Advent u Zagrebu

Ovogodišnji Advent u Zagrebu počinje 29. studenoga 2025. i traje sve do 7. siječnja 2026. Jedna od najvažnijih novosti je povratak programa na istočni dio Strossmayerova šetališta. Zbog radova na Domu sportova program se neće održavati na Trgu Krešimira Ćosića, te u Staroj Vlaškoj.

Advent je raspoređen na poznate zagrebačke pozornice, među kojima su Trg bana Jelačića, raskošno uređeni Zrinjevac, Tomislavac s Ledenim parkom, Europski trg, Fuliranje na Strossmayerovoj šetnici, tunel Grič i mnogi drugi kutci u kojima će se osjetiti pravi duh blagdana.

Posjetitelji mogu uživati u koncertima, DJ večerima, radionicama, dječjim predstavama, klizanju pod vedrim nebom i bogatoj ponudi mirisnih delicija, a sve detalje možete saznati na službenim stranicama.

Advent u Velikoj Gorici

Od subote, 29. studenoga, kada se u 17:00 sati u Parku Plemenite općine turopoljske svečano pali blagdanska rasvjeta te simbolično otvaraju panoramski kotač, božićno selo i klizalište, započinje više od mjesec dana dug program u Velikoj Gorici. Manifestacija pod nazivom Advent u Gorici trajat će sve do 6. siječnja 2026. godine.

Ovogodišnji Advent donosi mnogobrojne sadržaje za sve generacije. Tijekom prosinca izmjenjivat će se izvođači poput Jakova Jozinovića, Grupe Emanuel TS Baraba, Siniše Biška, The Frajli, Ivane Kindl, Grupe Emanuel i mnogih drugih. Uz koncerte i DJ večeri, svakodnevno nas očekuju nastupi velikogoričkih vrtića i škola – osobito utorkom i srijedom, kada su djeca u glavnoj ulozi.

Adventski park ove godine nudi više nego ikad – i sadržajno i mirisno. U njegovu središtu nalaze se klizalište površine 600 m², panoramski kotač, Trg blagdanskih okusa sa šest kućica, Trg rukotvorina i poklona s deset izlagača te nezaobilazni grijani Winter Pub.

Za više detalja posjetite njihovu Facebook stranicu na linku.

Advent u Krapini

Krapina je ušla u adventsko raspoloženje 23. studenoga 2025., dok će klizalište biti otvoreno od 29. studenog sve do 11. siječnja 2026.

Početak manifestacije obilježit će koncert u povodu 78. obljetnice Udruge umirovljenika Krapina. Doček Nove godine bit će obilježen nastupom grupe Profeel.

Ovogodišnji program donosi mnogo zanimljivih sadržaja za sve generacije, a svi detalji dostupni su na službenim stranicama grada.

Advent u Varaždinu

Varaždinski Advent započinje 28. studenog i traje do 6. siječnja 2026. Poznati Ice Wonderland na Kapucinskom trgu ove se godine dodatno širi na čak 1900 četvornih metara, pretvarajući grad u veliko ledeno carstvo.

Jedan od najposebnijih dijelova programa je Čarobni grad Djeda Mraza, koji uključuje 120 besplatnih događanja, od pričanja priča i predstava do brojnih radionica. Baka Mraz priprema čak 60 priča za vrtićarce te 17 priča za građanstvo, uz 43 kreativne radionice. Ove godine očekuje ih i dolazak Djeda Mraza zračnim putem, što će posebno oduševiti najmlađe.

Glazbeni program izuzetno je bogat, a uključuje nastupe Natali Dizdar, grupe Vatra, Perpetuum Jazzilea, dok će na Dan grada, 6. prosinca, nastupiti Luka Nižetić i Nina Badrić. Mladom pjevaču Jakovu Jozinoviću pripast će koncert 29. studenog na Trgu kralja Tomislava.

Sve detalje o adventu u Varaždinu pronađite na linku.

Advent u Čakovcu

Advent u Čakovcu, pod nazivom ''Advent – Tradicijsko došašće'', održava se od 29. studenog do 31. prosinca 2025.

Zbog uređenja Trga Republike, sva događanja smještena su na Franjevački trg, dok je klizalište postavljeno kod Macanovog doma. Humanitarna utrka Advent Run održat će se 20. prosinca, nakon koje će se navečer upaliti četvrta adventska svijeća.

U Novu godinu posjetitelji mogu ući uz Privat bend u META Baru ili DJ Mireka u Gradskoj kavani, dok je predviđen i veliki gradski doček. Za detaljan program adventa u Čakovcu, pristupite službenim stranicama grada.

Advent u Bjelovaru

Bjelovar svoj advent otvara 29. studenoga, a program traje do 1. siječnja 2026. Grad je pripremio raznovrstan sadržaj koji uključuje klizanje, koncerte, druženja i fotografiranja s Bakom i Djedom Mrazom, vožnju kočijom, paljenje adventskih svijeća ispred katedrale, žive jaslice, panoramski kotač i mnoštvo dječjih nastupa.

Glazbeni program bogatiji je nego ikad, a u Bjelovar stižu Jacques Houdek, Tamburaški sastav Brrique, Vesna Pisarović, Baruni, Mladen Grdović, Divlje Jagode i brojni drugi izvođači.

Za više detalja, posjetite link.

Advent u Virovitici

Advent u Virovitici traje od 29. studenog do 11. siječnja, a grad je pripremio više od mjesec dana raznolikog programa za sve generacije.

Posebna pažnja posvećena je najmlađima, pa su pripremljeni pokloni za svako dijete, kao i brojni kreativni i zabavni sadržaji.

Novost ovogodišnjeg izdanja je dodatni adventski prostor na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića. Na pozornicu stižu Tomislav Bralić i klapa Intrade, Pavel, Ringišpil, Jakov Jozinović i Matija Cvek.

Sve detalje o programu pronađite na službenim stranicama grada.

Advent u Slavonskom Brodu

Slavonski Brod priprema posebno toplo blagdansko izdanje na dvije čarobne lokacije – Trgu Ivane Brlić-Mažuranić i Tvrđavi Brod.

Program traje od 29. studenog do 31. prosinca, a uključuje paljenje adventskih svijeća, druženja s Djedom Božićnjakom, dolazak Moto mrazova, božićne predstave, bogatu gastronomsku ponudu i mnoštvo koncerata.

Panoramski kotač bit će jedno od najfotografiranijih mjesta u gradu. Brojna glazbena imena nastupit će tijekom prosinca, a u novu 2026. godinu Brođane će uvesti legendarna Crvena Jabuka.

Detaljan program možete pronaći na linku.

Advent u Osijeku

Osječka barokna jezgra ponovno će zamirisati kuhanim vinom, cimetom i toplom čokoladom od 29. studenog do 31. prosinca. Glavni božićni sajam smješten je na Trgu sv. Trojstva u Tvrđi, gdje će biti i glazbena pozornica.

U središtu grada tradicionalno će se paliti adventske svijeće, a posjetitelje očekuje dječji lunapark s panoramskim kotačem, božićni tramvaj, klizalište te bogato ukrašeni gradski parkovi i ulice.

Advent otvara koncert Danijele Martinović, a nastupit će i brojna poznata imena poput grupe Vigor, Tome, Ivanke Kindl i Damjana Brnića, Joleta, Matije Cveka, Giuliana i Diktatora, Slavonskih Lola i Klape Šufit.

Osim navedenog, ostatak programa nalazi se na poveznici.

Advent u Vukovaru

Vukovar će od 30. studenog do 21. prosinca zasjati u punom blagdanskom sjaju.

Advent počinje paljenjem prve adventske svijeće u Dvorcu Eltz uz koncert Ivana Šebalja & The Bechars benda. Program obuhvaća bogate sadržaje za sve generacije, uz nastupe Mateje Ištuk, DJ Andy Boya, Fluentensa, TS Slavonski sokak, Zvonimira Kalića i Noela.

Grad će tijekom adventa odisati tradicijom, svjetlošću i toplinom obiteljskog duha na obali Dunava, a sve detalje pogledajte na stranici.

Advent u Karlovcu

Advent u Karlovcu započinje 29. studenoga i donosi bogat, raznolik program koji će se održavati na otvorenim prostorima grada, kao i u brojnim gradskim ustanovama: – Kinu Edison, Gradskom kazalištu "Zorin dom", Aquatika – slatkovodnom akvariju, Starom gradu Dubovcu, Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić, na Gradskom klizalištu, a od 12. prosinca pa sve do Nove godine i na karlovačkoj Promenadi.

Program na Promenadi traje od 12. do 31. prosinca, uz raznoliku gastro ponudu, Božični obrtnički sajam i niz koncerata popularnih izvođača. U tom razdoblju posjetitelji će moći uživati i u besplatnom klizanju na Gradskom klizalištu kod Sokolskog doma, uz dodatne zabavne sadržaje.

Adventsko ozračje upotpunit će bogat koncertni program – od svečanog otvorenja uz Magazin 12. prosinca, do nastupa istaknutih izvođača: Matije Cveka, Mladena Grdovića, Tajči, Luke Nižetića, Natali Dizdar, Zdenke Kovačiček, Mije Dimšić i grupe Cambi kao i brojnih lokalnih glazbenika. Ulazak u 2026. Karlovčani i njihovi gosti dočekat će uz koncert Maje Šuput, koji garantira vrhunsku zabavu.

Za sve ostale detalje programa, posjetite službenu stranicu adventa u Karlovcu.

Advent u Rijeci

Rijeka ove godine donosi potpuno novo adventsko iskustvo. Grad je podijeljen u sedam tematskih zona, od kojih svaka ima svoj vizualni identitet i ozračje.

Korzo ostaje središnje mjesto susreta, dok je Trg riječke rezolucije pretvoren u glazbenu zonu. Export ice box klizalište seli u zgradu Exporta, a Riva donosi program s Gata. Trsat postaje Gradina svjetla, stvarajući čaroban prostor Zime na Gradini, dok se adventski duh širi i na Benčić kroz Art kvart čarolije.

Program se širi i u gradske četvrti kroz priču Kvartova svjetla. Advent počinje 29. studenog u 18 sati paljenjem blagdanske rasvjete, nastupom Prvih riječkih mažoretkinja, koncertom Gradske glazbe Trsat te završnim nastupom Damira Kedže.

Detaljan program otkrijte na službenim stranicama adventa u Rijeci.

Advent u Pazinu

Pazin donosi više od pedeset kulturnih, zabavnih, dječjih i sportskih događanja tijekom cijelog prosinca. Novost je što se veći dio programa, osim klizališta, seli u toplo okruženje Centra za kulturu i obrazovanje Pazin.

Advent počinje 4. prosinca, dok je klizalište otvoreno do 4. siječnja. Na pozornici će nastupati Lenhart Tapes, TTRT, SOS & DJ Loki, Ki Klop, Suze od luka, Montenegro Band, Electric Ride i Lucky Band, a tradicionalni badnjak obilježit će DJ Kriza. Stara godina ispratit će se uz Frula band u Gradskoj kavani.

Sve o adventu u srcu Istre pogledajte na službenoj stranici.

Advent u Zadru

Od 24. studenog do 1. siječnja povijesna jezgra Zadra pretvara se u bajkovitu adventsku kulisu ispunjenu svjetlima, glazbom, mirisima blagdanskih poslastica i veseljem.

Advent se održava na Trgu Petra Zoranića i Trgu Pet bunara, a program se širi i na nove lokacije, poput Zlatarske ulice te platoa iza palače Cedulin. Advent otvara koncert Ivice Sikirića Iće, nakon kojeg slijede Buđenje i Marko Škugor.

Tijekom prosinca na pozornice stižu Kuzma & Shaka Zulu, Tajči, Četiri tenora, Rišpet, Silente, Jole, Maja Šuput i Elemental, dok drugi glazbeni punkt donosi nastupe Nipplepeoplea, Mangroovea, Jonathana, Porta Morta i Gustafa.

Detaljan program adventa u Zadru pogledajte na linku.

Advent u Šibeniku

Pod nazivom ''Samo sretni dani'', adventska čarolija i ove će godine obasjati Šibenik, i to na Poljani, na tri etaže đardina te u Kući umjetnosti Arsen.

Program traje od 5. prosinca do 3. siječnja, a otvorit će ga grupa Parni Valjak u Parkiću.

Tijekom prosinca nastupit će brojni glazbenici, među njima Toma, Neno Belan, Neki To Vole Vruće, Letu Štuke, Daleka Obala, Baby Lasagna, Matija Cvek i Songkillers, stvarajući jedno od najživljih adventskih ozračja na obali.

Za više detalja posjetite poveznicu.

Advent u Splitu

Advent u Splitu počinje 29. studenoga i održavat će se na deset lokacija diljem grada.

Ove godine grad dobiva potpuno novu blagdansku rasvjetu na mnogim mjestima, uključujući Poljičku ulicu i Ulicu Domovinskog rata, dok će posebnu pozornost privlačiti velike blagdanske kugle visoke šest metara na ulazima u grad.

Riva i Marmontova bit će bogato ukrašene, a čitav istočni dio grada, od Stobreča do ulaza u Split, zasjat će u blagdanskom ruhu. Doček Nove godine na Rivi priredit će Baby Lasagna, Željko Bebek i DJ duo Vanillaz. Svi detalji dostupni su na službenim stranicama.

Advent u Dubrovniku

Dvanaesti dubrovački zimski festival održavat će se od 29. studenog do 3. siječnja.

Program će obuhvatiti brojna događanja na nizu lokacija — od Lazareta, preko povijesne gradske jezgre, sve do Lapada i Mokošice. Više od tisuću dekoracija pretvorit će Dubrovnik u očaravajuću blagdansku scenu, čineći ga jednim od najfotogeničnijih adventskih odredišta na hrvatskoj obali. O dubrovačkom zimskom festivalu detalje pronađite na linku.

Advent u Puli

Od 30. studenoga 2025. pulska će riva ponovno zasjati uz panoramski kotač Pula Eye i bogat blagdanski program, dok će Portarata postati središte svakodnevnih koncerata uživo.

Tijekom prosinca i početka siječnja publiku očekuje raznovrstan glazbeni raspored — od rocka, indie zvukova i pop klasika do nezaboravnog novogodišnjeg odbrojavanja. Na pozornicu Portarate popet će se Mile Kekin, Piknik Park, Vanna, Klapa Šufit, Pisps, Chips i Videoisječci, Buč Kesidi, Hiljson Mandela, Tedi Spalato i mnogi drugi.

Za doček Nove godine organiziran je bogat program na dvije lokacije: na Portarati će atmosferu zagrijati Ivan Licul i Gustafi, dok će se na Forumu plesati uz DJ Jinxie Groovsea, Nenu Belana i Fiumense, nakon čega slijedi after party uz Funbox Band. Ostale informacije pronađite na poveznici.

Bez obzira u kojem se gradu zateknete ovog prosinca, blagdanska će vas atmosfera sigurno pronaći i ugrijati. Od glavnog grada pa sve do Dubrovnika, čekaju vas raznorazne manifestacije koje će uljepšati vaše ovogodišnje zimsko iskustvo.

