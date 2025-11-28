Pustite da vas očara advent u Rijeci: Obećava posebno blagdansko iskustvo i atmosferu

Advent u Rijeci službeno započinje u subotu, 29. studenoga, a blagdanski duh obuhvatit će više lokacija u samom središtu grada. Posjetitelje očekuje niz događanja, raznovrsna gastronomska i zabavna ponuda te svečano paljenje blagdanske rasvjete.

Na riječkim adventskim punktovima bit će postavljena dva reda kućica s bogatom ponudom – od fritula i drugih blagdanskih poslastica, do OPG proizvoda, suvenira i rukotvorina, a mi vam donosimo detaljan program Adventa.

Klizalište, glazba i svečano paljenje rasvjete

U 16 sati otvara se klizalište u Exportu, uz nastup Klizačkog kluba Medvešćak. Program uključuje atraktivnu reviju na ledu i animacije za sve generacije. Nakon ledenog uvoda, adventska atmosferu seli se na Korzo. U 18 sati ondje će se održati svečano paljenje blagdanske rasvjete, uz nastupe Prvih riječkih mažoretkinja, Gradske glazbe Trsat te finalni glazbeni program koji priprema Damir Kedžo.

Istog dana, u 20 sati, na Trgu Riječke rezolucije nastupom Antonia Krištofića službeno će započeti blagdanski program na toj popularnoj lokaciji.

Adventske lokacije: Adventiranje na Rezoluciji

Jedna od najživljih i omiljenijih adventskih pozornica ponovno će biti Trg Riječke rezolucije. Od 29. studenoga 2025. do 3. siječnja 2026., ovaj će se trg pretvoriti u središnje mjesto druženja, glazbe i božićnih okusa. Adventiranje na Rezoluciji – Zabave! donijet će prepoznatljivu toplinu riječkog Adventa, uz bogat zabavni program, koncerte i sadržaje za sve uzraste.

Ovogodišnji Advent u Rijeci obećava posebno blagdansko iskustvo, ispunjeno svjetlima, glazbom i dobrom atmosferom koja će mjesecima grijati gradske ulice i okupljati posjetitelje svih generacija.

PROGRAM

29.11.2025. (subota) 20:00 – Rezolucija zabave: Svečano otvorenje – nastupa Antonio Krištofić.

30.11.2025. (nedjelja) 19:30 – DJ Bruno

1.12.2025. (ponedjeljak) 19:30 – DJ Pone

2.12.2025. (utorak) 20:00 – DJ Frankiness – Đir Warm Up

3.12.2025. (srijeda) 17:00 – L Amour Afterjob + DJ Frankiness

4.12.2025. (četvrtak) 19:30 – DJ Bruno

5.12.2025. (petak) 20:00 – Reaktiva Band

6.12.2025. (subota) 19:30 – DJ Macola

7.12.2025. (nedjelja) 19:30 – DJ Bruno

8.12.2025. (ponedjeljak) 19:30 – DJ Frankiness

9.12.2025. (utorak) 20:00 – B Bend – Đir Warm Up

10.12.2025. (srijeda) 17:00 – L Amour Afterjob + DJ Frankiness

11.12.2025. (četvrtak) 19:30 – DJ Bruno

12.12.2025. (petak) 17:00 – Žažara Afterjob + DJ Eric

13.12.2025. (subota) 19:30 – DJ Frankiness

14.12.2025. (nedjelja) 19:30 – DJ Bruno

15.12.2025. (ponedjeljak) 19:30 – DJ Macola

16.12.2025. (utorak) 20:00 – Reaktiva Trio – Đir Warm Up

17.12.2025. (srijeda) 17:00 – L Amour Afterjob + DJ Macola

18.12.2025. (četvrtak) 19:30 – House Golden Hits 90s/00s – Chiwe

19.12.2025. (petak) 17:00 – Jablani Afterjob + DJ Eric

20.12.2025. (subota) 20:00 – B Bend + Frankiness

21.12.2025. (nedjelja) 19:30 – DJ Bruno

22.12.2025. (ponedjeljak) 19:30 – DJ Macola

23.12.2025. (utorak) 20:00 – DJ Dox & Friends – Đir Warm Up

24.12.2025. (srijeda) 11:00 – L Amour Badnjak + Frankiness + DJ Macola

25.12.2025. (četvrtak) Rezolucija zabave – Zatvoreno

26.12.2025. (petak) 19:30 – DJ Ole

27.12.2025. (subota) 20:00 – Jablani + DJ Eric

28.12.2025. (nedjelja) 19:30 – DJ Bruno

29.12.2025. (ponedjeljak) 19:30 – DJ Pone

30.12.2025. (utorak) 19:30 – DJ

31.12.2025. (srijeda) 19:30 – DJ

Adamićev Gat

Ovogodišnji Gat Advent službeno počinje u subotu, 22. studenog, uz tradicionalno paljenje lampica i svečano otvorenje koje će dodatno podići energičan nastup Supercover banda te DJ Modrix. Tako će omiljena riječka adventska pozornica ponovno zasjati u punom sjaju, spremna donijeti tjedne ispunjene glazbom, zabavom i jedinstvenom blagdanskom atmosferom.

Ulaz na Gat Advent bit će besplatan tijekom cijelog trajanja manifestacije, a posjetitelje očekuje bogat, raznolik program osmišljen za sve generacije.

PROGRAM

22.11.2025. (subota) 18:00 – GRAND OPENING

23.11.2025. (nedjelja) 16:00 – Santa sunday + Advent degustation

24.11.2025. (ponedjeljak) 18:00 – Aftermath Monday

25.11.2025. (utorak) 20:00 – Advent quiz + Afterparty uz DJ Modrix

26.11.2025. (srijeda) 20:00 – Jablani Band Live

27.11.2025. (četvrtak) 20:00 – Dance Rythm, DJ Sale

28.11.2025. (petak) 20:00 – Žažara Band Live, DJ Modrix

29.11.2025. (subota) 20:00 – Adventski party, DJ Ole

30.11.2025. (nedjelja) 16:00 – Family sunday – Kids corner

1.12.2025. (ponedjeljak) 20:00 – Aftermath Monday

2.12.2025. (utorak) 20:00 – Advent Quiz+ Afterparty, DJ Dog

3.12.2025. (srijeda) 20:00 – Trio Marinero Live, DJ Daddy Dee

4.12.2025. (četvrtak) 20:00 – Secret event, DJ Sale

5.12.2025. (petak) 20:00 – Dellboys Band live, DJ Modrix

6.12.2025. (subota)Adventski party 20:00 –Adventski party, DJ Dog

7.12.2025. (nedjelja) 16:00 – Santa Sunday + Chocolate Fairy tale

8.12.2025. (ponedjeljak) 18:00 – Aftermath monday "Too many burgers"

9.12.2025. (utorak) 20:00 –Advent Quiz+ Afterparty, DJ Modrix

10.12.2025. (srijeda) 20:00 – Jablani Band Live

11.12.2025. (četvrtak) 20:00 – Secret event, DJ Sale

12.12.2025. (petak) 20:00 – Kožne jakne live, DJ FBI

13.12.2025. (subota) 20:00 – Adventski tematski party, DJ Ole

14.12.2025. (nedjelja) 16:00 – Santa sunday

15.12.2025. (ponedjeljak)20:00 – Advent Quiz + Afterparty, DJ Modrix

16.12.2025. (utorak)20:00 – Jablani Band Live, DJ Miki

17.12.2025. (srijeda)20:00 – Forgotten Hits Party, DJ Sale

18.12.2025. (četvrtak) 20:00 – Night express, DJ Modrix

19.12.2025. (petak) 20:00 – Final Christmas Wishes

20.12.2025. (subota) 18:00 – Aftermath Monday Where is my rakija?

21.12.2025. (nedjelja) 16:00 – Advent quiz + Afterparty, uz DJ Modrixa

22.12.2025. (ponedjeljak) 20:00 – Supercover BAND LIVE

23.12.2025. (utorak) 20:00 – Adventski quiz + Afterparty uz DJ Modrixa

24.12.2025. (srijeda) 10:00 – Badnjak – program cijeli dan – band, DJ

25.12.2025. (četvrtak) 10:00 – Božićni program za djecu i obitelj

26.12.2025. (petak) 20:00 – Last friday party, DJ Chokzy

27.12.2025. (subota) 20:00 – Last suturday psarty, DJ Chokzy

28.12.2025. (nedjelja) 16:00 – Last Sunday party

29.12.2025. (ponedjeljak) 20:00 – Aftermath Monday

30.12.2025. (utorak) 20:00 – Posljednji adventski quiz, DJ DOG

31.12.2025. (srijeda) 10:00 – Nova godina – Preko 17 sati zabavnog programa koji traje od 10 do 3:00 ujutro

Klizalište u Exportdrvu

Po prvi put ove godine, Riječani će imati priliku uživati u zimskim čarolijama na klizalištu u zatvorenom.

Od 29. studenoga 2025. do 11. siječnja 2026., u predivnom ambijentu Exportdrva, otvara se klizalište koje će se prostirati na više od 500 m² leda.

PROGRAM

29.11.2025. (subota) 16:00 – Svečano otvorenje: Klizački klub Medvešćak, revija na ledu i animacije

30.11.2025. (nedjelja) 16:00 – Angel & Stitch maskota na ledu: DJ i maskote za animaciju na ledu

6.12.2025. (subota) 17:00 – Sv. Nikola: Podjela poklona i animacija na ledu

7.12.2025. (nedjelja) 16:00 – Angel & Stitch maskota na ledu: DJ i maskote za animaciju na ledu

12.12.2025. (petak) 17:00 – Šeširko maskota: Animacija na ledu uz sport

20:00 – Infinity Band: Popularni riječki cover sastav

13.12.2025. (subota) 10:00 – Mala škola olimpizma: Animacija na ledu uz sport 19:00 – Disco on Ice: Disco hitovi uz DJ i disko kuglu

14.12.2025. (nedjelja) 10:00 – Mala škola olimpizma: Animacija na ledu uz sport

16:00 – Angel & Stitch maskota na ledu: DJ i maskote za animaciju na ledu

20.12.2025. (subota) 10:00 – Mala škola olimpizma: Animacija na ledu uz sport

16:00 – Pozdrav sa Sjevernog Pola: Iglu na ledu, animacija

19:00 – Disco on Ice: Disco hitovi uz DJ i disko kuglu

21.12.2025. (nedjelja) 10:00 – Mala škola olimpizma: Animacija na ledu uz sport

16:00 – Angel & Stitch maskota na ledu: DJ i maskote za animaciju na ledu

23.12.2025. (utorak) 17:00 – Doček Djeda Mraza: Podjela poklona i animacija na ledu

26.12.2025. (petak) 19:00 – Disco on Ice: Disco hitovi uz DJ i disko kuglu

27.12.2025. (subota) 10:00 – Mala škola olimpizma: Animacija na ledu uz sport

28.12.2025. (nedjelja) 10:00 – Mala škola olimpizma: Animacija na ledu uz sport

16:00 – Angel & Stitch maskota na ledu: DJ i maskote za animaciju na ledu

31.12.2025. (srijeda) 10:00 – Dječji doček u 12 h: Maskote iznenađenja

3.1.2026. (subota) 10:00 – Mala škola olimpizma: Animacija na ledu uz sport

4.1.2026. (nedjelja) 10:00 – Mala škola olimpizma: Animacija na ledu uz sport

16:00 – Angel & Stitch maskota na ledu: DJ i maskote za animaciju na ledu

11.1.2026. (nedjelja) Zatvaranje

Blagdansko ruho riječkih kvartova

Ove godine Advent u Rijeci dobiva novo, još svečanije lice. Lampice, borovi i blagdanski ukrasi pretvorit će susjedstva u čarobne oaze radosti. Svaki kvart ispričat će svoju svjetlosnu priču, stvarajući toplu, blagdansku atmosferu nadomak doma – među obitelji, prijateljima i susjedima. Posebna blagdanska rasvjeta ove će godine obasjati Drenovu, Gornju Vežicu, Kantridu, Pehlin, Podmurvice, Podvežicu, Srdoče, Svetog Nikolu, Škurinje i Zamet, a iz godine u godinu zasjat će i sve veći broj riječkih mjesnih odbora!

Korzo

Adventskom sajmu u Rijeci i ove godine održati u samom srcu grada – na Korzu, u sklopu manifestacije Rijeka Advent 2025.

Tradicionalni Adventski sajam na Korzu trajat će od 29. studenoga 2025. do 3. siječnja 2026., a bit će smješten na prostoru od 340 m² ispred Robne kuće Ri, prema gradskom satu, na samom ulazu u Koblerov trg.

Radno vrijeme sajma: svaki dan od 10:00 do 22:00 sata tijekom cijelog razdoblja od 29. studenoga 2025. do 3. siječnja 2026. Dođite i osjetite čaroliju blagdana i uživaju u toploj atmosferi Adventskog sajma Rijeka – Korzo 2025!

Zima na Gradini

Od kraja studenoga do početka siječnja, povijesne zidine Trsatskog kaštela zasjat će tisućama svjetlucavih lampica i pretvoriti se u omiljeno okupljalište obitelji, djece i svih koji u blagdansko vrijeme žele osjetiti toplinu, zajedništvo i pravi duh Božića.

PROGRAM

30.11.2025. (nedjelja)

18:00 – Svečano otvorenje Zime na Gradini i paljenje lampica

4.12.2025. (četvrtak) 18:00 – 21:00 E’n’P duo

6.12.2025. (subota) 12:00 – 16:00 Sveti Nikola: DJ za djecu, animatori, crtanje lica od 14:30 – 16:30/18:00 – 21:00 Blu Kanu

7.12.2025. (nedjelja) 18:00 – 21:00 DJ Hedone

8.12.2025. (ponedjeljak) 17:00 – 19:00 Crtanje lica/18:00 – 19:00 Božićna medalja za dobrotu, predstava za djecu

12.12.2025. (petak) 18:00 – 21:00 Honey & Bee

13.12.2025. (subota) 18:00 – 21:00 Octopussie band

14.12.2025. (nedjelja) 12:00 – 15:00 Lampice i šapice (Nugentov park). Sponzor događaja je Pet centar.

18:00 – 21:00 DJ Steve Lokki

15.12.2025. (ponedjeljak) 18:00 –21:00 E’n’P duo

18.12.2025. (četvrtak) 18:00 –21:00 DJ Hedone

20.12.2025. (subota) 12:00 – 15:00 Fritulijada

23.12.2025. (utorak) 18:00 –21:00 Gin Tonic Acoustic

24.12.2025. (srijeda) 12:00 – 16:00 Doctor No

18:00 – 21:00 DJ Steve Lokki

25.12.2025. (četvrtak) 18:00 – 21:00 DJ Super Saiyan

26.12.2025. (petak) 18:00 – 21:00 2 Much Acoustic

27.12.2025. (subota) 12:00 – 15:00 Family day

28.12.2025. (nedjelja) 18:00 – 21:00 E’n’P duo

29.12.2025. (ponedjeljak) 18:00 – 21:00 DJ Super Saiyan

30.12.2025. (utorak) 18:00 – 21:00 DJ Super Saiyan

31.12.2025. (srijeda) 11:00 – Dječji doček Nove godine

20:00 – 24:00 Doček Nove godine, DJ Teo Fantazija

Zimska priča iz Benčića

Art-kvart Benčić i ove godine priprema posebno adventsko iskustvo! Uz interaktivne programe koji povezuju kreativnost i učenje, Benčić budi maštu, pokreće ruke te ispunjava oči i srce – stvarajući pravu zimsku čaroliju.

PROGRAM:

11.12.2025. (četvrtak) 18:00 – Inspiracija u pokretu (izložba)

12.12.2025. (petak) 17:00 – Adventska sapunica: radionica mirisnih uspomena (radionica) 18:00 – Krimić za prosinac: Bartul Vlahović & “Skriveni u tišinama” (susret & razgovor)

13.12.2025. (subota) 10:00 – Mirisne svijeće i voštane pločice: mirisi blagdana (radionica) 10:30 – Glazbena priča o violini (radionica) 11:00 – Božićni Fine Design Market (sajam) 11:00 – Zimske glazbene radosti uz Nominea-u (radionica) 16:00 – Čarobna 360° video platforma (demonstracija) 16:30 – Šumski kečap (radionica) 16:30 – Šarene krpice (radionica) 17:30 – Tople priče iz Šume (radionica) 18:00 – Otvorenje Art kvarta čarolije (događanje) 18:00 – Mali bubnjari (koncert) 18:00 – Bruno Šimleša u gostima: Pacific Crest Trail (susret & razgovor) 18:00 – Izrada punjenih igračaka (radionica) 18:05 – Paljenje rasvjete (događanje) 18:10 – Trsatska limena glazba (koncert) 18:30 – Oslikavanje šalica (radionica) 19:00 – DJ Mirillo (DJ nastup) 19:30 – Triko Cirkus Teatar: Vatra na štulama (izvedba) 20:00 – Loop Cirkus: Led krijesnice (izvedba)

15.12.2025. (ponedjeljak) 10:00 – Treća dob čitanja: Sreća (radionica) 17:00 – Audio kamp: Radio Benčić (radionica) 17:30 – Viseća papirnata čuda (radionica) 17:30 – Šarene rukavice (radionica) 17:30 – Radio Benčić: Muzika! (radionica) 17:30 – Punch needle (radionica) 18:00 – Izrada unikatnog ukrasa: božićne vintage kugle (radionica) 18:00 – Punjenje energijom: pahuljasta ukrasna kutijica (radionica) 18:00 – Zimski 3D print (radionica) 18:00 – Predstavljanje knjige “Gremo u Ledenice” Milene Pađen Brnelić (radionica) 18:00 – Zzzzimski Pričolinac (radionica)

16.12.2025. (utorak) 10:00 – Treća dob čitanja: digitalno kupovanje & Vinted (radionica) 17:30 – Jestivi božićni darovi iz staklenke (radionica) 17:30 – Striborova blablaonica: Božić dolazi! (radionica) 17:30 – Makrame božićna radionica: Čvorasta čarolija (radionica) 18:00 – Filcani ukrasi za bor (radionica) 18:00 – Story Lab u gostima: Zelenkapica (pripovjedaonica) 18:00 – Od crteža do videoigre (radionica) 18:00 – Mirisni šapat Mediterana (radionica) 18:00 – Adventski vjenčić na malo drugačiji način (radionica) 18:00 – Knjiga svima 2025: audio knjige + brošure medijske pismenosti

17.12.2025. (srijeda) 10:00 – Treća dob čitanja: Meteorologija i internet (radionica) 17:00 – Neka snježi (radionica) 17:00 – Božićna STEM radionica: Lego WeDo 2.0 (radionica) 17:30 – Izrada božićnih ukrasa – Zimska vizura grada (radionica) 18:00 – Vatrogasne igrice (radionica) 18:00 – Zzzzimski Pričolinac (pričaonica radionica) 18:00 – Čarobna ledena svjetiljka (radionica) 18:00 – PopScience: CroCube u orbiti (susret & predavanje) 18:00 – Zdrave navike (radionica) 18:00 – Špagasti ukrasi za bor (radionica) 19:30 – Velimir Grgić: Lice zla – najbizarniji zločini 20. stoljeća (susret & predavanje)

18.12.2025. (četvrtak) 10:00 – Treća dob čitanja: Kuhanje i internet (radionica) 17:00 – Vodstvo izložbama @MMSU (izložba) 17:30 – Dva lica tiramisua (radionica) 17:30 – Art Deco blagdanska čarolija (radionica) 18:00 – Vatrogasne igrice (radionica) 18:00 – Fora priča u gostima: Božićni Ivica i Marica (pripovjedaonica) 18:00 – Medvjeđa noć u Striboru (radionica) 18:00 – Božićni string art (radionica) 18:00 – Kralj Tomislav – dizajnersko kraljevstvo: Zakači se! (radionica) 18:00 – Rozolio: radionica mirisa, okusa i baštine (radionica) 19:00 – Sretna kućica (predstava) 19:00 – Signal: Zvuk i slika u muzejskom depou (vođenje)

19.12.2025. (petak) 10:00 – Artoteka (sajam) 10:00 – Treća dob čitanja: Bubnjamo! (radionica) 13:00 – Sajam srednjoškolskih zadruga (sajam) 17:00 – Snješko bijelić i sljezov kolačić (radionica) 17:00 – Šareni patuljci (radionica) 17:30 – Moje pismo, tvoja uspomena! (radionica) 20:00 – Irena Jukić Pranjić: Puste želje i protuotrovi (susret & razgovor) 20:00 – Najbolje od 47. Ri-Rocka: Mlade snage tresu Art-kvart! (koncert)

20.12.2025. (subota) 10:00 – Radio Benčić: Bilje glazbilje, finalni pupoljci prosinački (radionica & demonstracija) 10:00 – Radio Benčić: Werk&Brunch (radionica) 10:00 – Treća dob čitanja: dizajniramo čestitku za najdraže (radionica) 10:00 – Artoteka (sajam) 10:30 – Božićni medaljoni (radionica) 10:30 – Zimska noć u okviru (radionica) 11:00 – Prirodni lampioni (radionica) 17:30 – Jedi Academy (demonstracija) 18:00 – Plesna svjetlosna furija (predstava) 20:00 – Belfast Food (koncert)



Više detalja o Adventu u Rijeci pronađite na službenim stranicama.

