Želite na putovanje života? Krenite luksuznim vlakom od 'najboljeg grada' Europe

Zakoračite u legendu u pokretu i doživite putovanje ispunjeno starim glamurom, koje započinje u gradu koji se često opisuje kao najbolja prijestolnica Europe, a završava na jednoj od najljepših obala kontinenta. Prema pisanju britanskog Expressa, ovo inauguracijsko putovanje vlakom povezuje Francusku i Talijansku rivijeru tako da oduzima dah, nudeći putnicima spoj povijesti, kulture i vrhunskog užitka.

Dok sjedite u blistavim vagonima iz 1920-ih, pred vama će se izmjenjivati fascinantni krajolici i stoljeća povijesti. Ovo putovanje nije samo prijevoz od točke A do točke B, riječ je o sveobuhvatnom iskustvu koje uključuje vožnje brodom, povijesne ture, tečajeve kuhanja i uživanje u lokalnim proizvodima uz vodstvo stručnjaka.

Iako mnoge luksuzne željezničke kompanije pokušavaju imitirati ovakav stil, malo koja usluga je toliko sinonim za raskoš kao Venice Simplon-Orient-Express (VSOE). Po prvi put, u svibnju iduće godine, ovaj kultni vlak lansira ultimativno putovanje sofisticiranosti koje spaja Pariz i Amalfijsku obalu.

Detalji ekskluzivne rute

Ova "magična tura" održat će se od 4. do 7. svibnja 2026. godine. Predviđeni polazak iz francuske prijestolnice je u 11 sati ujutro, dok se dolazak u drevni grad Pompeje očekuje idućeg dana u 15:30 sati, nakon čega slijede tri nezaboravna dana i noći na talijanskoj obali.

Originalni Orient Express na put je krenuo davne 1883. godine, dok je VSOE luksuzna usluga inspirirana tim povijesnim vlakom kojom upravlja grupacija Belmond. To je bez sumnje jedan od najglamuroznijih, i stoga najskupljih, načina putovanja na svijetu.

Što uključuje paprena cijena?

Oni koji imaju sredstva postat će jedni od prvih putnika na ovoj novoj ruti. Putovanje započinje noćnom vožnjom prema Pompejima u pažljivo očuvanim vagonima iz 1920-ih, gdje gosti mogu očekivati vrhunsku gastronomiju i uslugu svjetske klase.

Međutim, potreban je dubok džep za ovakvu avanturu. Cijena karte iznosi oko 9760 eura. Iako zvuči kao iznos za koji bi mnogima trebao dobitak na lutriji, ta naknada pokriva sve obroke, transfere i izlete.

U cijenu je uključena jedna noć u legendarnom vlaku Venice Simplon-Orient-Express te dva noćenja u hotelu Caruso, palači iz 11. stoljeća smještenoj u Ravellu.

Putovanje od Pompeja do Ravella

Nakon dolaska u Pompeje, putnici se iskrcavaju i kreću u VIP obilazak arheoloških nalazišta. Nakon toga slijedi posebna vožnja brodom do raskošnog hotela Caruso.

Glasnogovornik Belmonda pojasnio je detalje smještaja:

Gosti koji rezerviraju Historic Cabin u vlaku boravit će u sobi Superior Garden u hotelu Caruso.

Gosti koji odaberu Suite u vlaku dobit će Junior Suite s pogledom na more.

Oni koji se odluče za Grand Suite u vlaku uživat će u Terrace Suiteu s pogledom na more u hotelu.

Gastronomska ponuda je jednako impresivna. U vlaku su u sve uključeni doručak, ručak, večera i vina po izboru sommeliera. U hotelu Caruso, uz svakodnevni doručak, jedna večer rezervirana je za aperitiv i formalnu večeru, dok druga večer donosi glamuroznu gala večeru s proizvodima lokalnih proizvođača i stanicama za kuhanje uživo.

Nezaboravne aktivnosti tijekom putovanja

Osim uživanja u hrani i smještaju, program je ispunjen jedinstvenim doživljajima. Gosti će prisustvovati privatnoj izvedbi uživo u vrtovima hotela, a na raspolaganju su im i tečajevi kuhanja, slikarske radionice ili tura brodom duž Amalfijske obale.

Osigurani su i luksuzni transferi automobilom od stanice u Pompejima do povijesnog lokaliteta te od hotela do željezničke stanice ili zračne luke u Napulju pri povratku. Za one koji traže putovanje života, ovaj plan putovanja doista izgleda kao ostvarenje snova.

