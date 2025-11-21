Svjetski putnik tvrdi da je ovaj grad najbolji u Europi: 'Predivan je i jeftin'

Daleko od popularnih turističkih središta poput Barcelone, Venecije ili Dubrovnika, smjestio se jedan samozatajan europski grad kojeg je iskusni putopisac proglasio najboljim na svijetu. Prema pisanju britanskog Mirrora, njegova preporuka mogla bi vas iznenaditi.

Henrik Jeppesen čovjek je koji je posjetio svaku zemlju na svijetu – svih 193 koje priznaju Ujedinjeni narodi. Ovaj 37-godišnji Danac na svom popisu ima više od 2000 destinacija, a svijetom putuje još od svoje 17. godine. Njegovo golemo iskustvo čini ga jednim od najrelevantnijih izvora za preporuke o putovanjima.

Iako je kao Danac dobro upoznat s Europom, a iskustva je skupljao na svim kontinentima, jedna destinacija za njega se izdvaja iznad svih ostalih. Riječ je o gradu koji je udaljen manje od tri sata leta od Londona, a često ostaje ispod radara prosječnog turista.

"Najbolji grad u Europi, po mom mišljenju, jest glavni grad Estonije, Tallinn", otkrio je Henrik. "Mnogi ga previde kada planiraju putovanje Europom, pa čak i oni koji su više puta posjetili kontinent."

'Tallinn je izrazito podcijenjen'

On objašnjava kako se turisti najčešće drže provjerenih ruta koje uključuju London, Rim, Pariz i Berlin. "Upravo zbog toga smatram da je Tallinn izrazito podcijenjen i da nudi nešto potpuno drugačije", dodaje Jeppesen.

Objašnjavajući što Tallinn čini tako posebnim, Henrik ističe nekoliko ključnih prednosti. "Prije svega, znatno je jeftiniji od gradova koje sam spomenuo; vrijednost koju dobivate za svoj novac je fantastična. Zatim, tu je Stari grad, za koji smatram da je najljepši na cijelom svijetu, a vidio sam ih zaista mnogo."

Naglašava kako je izlazak na ulice Starog grada poput ulaska u drugi svijet, zahvaljujući savršeno očuvanim srednjovjekovnim zgradama i atmosferi kakvu nije doživio nigdje drugdje.

Foto: Pexels

"Stari grad je pod zaštitom UNESCO-a i u njemu možete lako provesti nekoliko dana, uživajući u fantastičnoj hrani po vrlo niskim cijenama. Ručao sam četrdesetak puta za samo pet eura u restoranu Rataskaevu 16, koji nudi izvanredno iskustvo i hranu. Mnogi restorani imaju slične cijene, što je za mene, kao nekoga tko dolazi iz skupe Danske, bilo pravo otkriće."

Gastronomija, priroda i zrak koji se diše punim plućima

Henrik, koji je u Tallinnu živio deset mjeseci, dodaje kako grad nudi sjajan spoj lokalne kuhinje i talijanskih restorana. "Često sam jeo jeftine, lokalne namirnice. Obožavao sam odlaziti na tržnicu Balti Jaama Turg po svježe sastojke za kuhanje kod kuće. To su predivne uspomene za moju suprugu i mene."

Osim pristupačnosti i odlične hrane, Tallinn nudi i brojne druge sadržaje. Stručnjak ističe "prekrasne parkove", tržnicu s "nevjerojatnom hranom", moderne trgovačke centre, muzeje, atrakcije te čak i vodopad nedaleko od grada.

"Grad ima opuštenu atmosferu, a šetnja njime je kao putovanje kroz vrijeme. Bio sam tamo tijekom ljeta i iznenadilo me što nema više turista. To je grad srednje veličine s oko pola milijuna stanovnika, što je gotovo polovica cjelokupne populacije Estonije", kaže on.

Jedan od ključnih aduta Tallinna, u svijetu sve većeg zagađenja, jest iznimna kvaliteta zraka. "Vjerojatno ima najbolju kvalitetu zraka od svih glavnih gradova u Europi. Zrak je zaista čist, što je velika prednost u odnosu na mnoge druge metropole."

Praktični savjeti i srdačnost lokalnog stanovništva

Za turiste, Henrik preporučuje Tallinn Card, karticu koja nudi besplatan javni prijevoz te besplatan ili snižen ulaz u brojne muzeje i atrakcije. "To je fantastičan način da doživite grad koji je već sam po sebi izuzetno povoljan", savjetuje.

Također preporučuje istraživanje okolice, poput otoka Saaremaa i Hiiumaa te grada Pärnu, poznatog kao "ljetna prijestolnica" Estonije zbog svojih dugih pješčanih plaža.

No, ono što je na Henrika ostavilo najjači dojam jesu ljudi. "Oni su predivni. Estonci su izuzetno prijateljski nastrojeni." Prisjetio se situacije kada se izgubio tijekom istraživanja, a nepoznati ljudi su mu stali, povezli ga i odvezli sve do glavnog grada.

"U kojem bi vam još europskom glavnom gradu netko s ulice stao i ponudio prijevoz? Ne vjerujem da bi se to dogodilo u Londonu. Imam predivne uspomene i često sanjarim o ovom gradu", zaključuje Jeppesen.

