Luksuz u srcu netaknute prirode: Utočište za putnike koji traže nezaboravno iskustvo
Ovo nije samo još jedno turističko mjesto, ovdje se luksuz i ekološka odgovornost spajaju kako bi posjetiteljima pružili posebno iskustvo
Na sjeverozapadnoj obali Saudijske Arabije, gdje se planinski lanac Hijaz spaja s Crvenim morem, developer Red Sea Global (RSG) uskoro otvara vrata AMAALA Triple Bay, nove ultra-luksuzne destinacije koja postavlja globalne standarde u wellness turizmu.
Naziv AMAALA, izvedeno iz arapske riječi za nadu, savršeno opisuje viziju projekta: stvaranje obalnog utočišta posvećenog blagostanju, obnovi i povezivanju s prirodom, piše Breaking Travel News.
Svjetska klasa luksuza i personaliziranih iskustava
Početno otvaranje, najavljeno za nadolazeće mjesece, uključuje šest od devet planiranih odmarališta prve faze, a svako nudi jedinstven pristup luksuzu i dobrobiti. Među njima se ističu:
- Equinox Resort: Usmjeren na visoke performanse, s ponudom poput magnezijskog bazena na otvorenom, podzemne spa špilje, hiperbaričnih komora i personaliziranih IV terapija.
- Six Senses: Nudi holistička putovanja pomlađivanja kroz biohacking programe, prepoznatljive wellness programe i spa centar površine 3000 m².
- Rosewood Resort: Pruža profinjenu eleganciju s posebnim zonama za parove, obitelji te spa i wellness dijelom.
Uskoro se očekuje i otvaranje preostalih resorta prve faze, uključujući Four Seasons, Nammos, Clinique La Prairie Health Resort, Jayasom Wellness Resort i The Ritz-Carlton, koji će dodatno obogatiti ponudu.
Održivost kao temelj regenerativnog turizma
AMAALA nudi mnogo više od luksuznog smještaja. U srcu Triple Bay zaljeva nalazi se AMAALA Yacht Club, koji teži postati jedna od vodećih svjetskih jahting destinacija, a bit će i domaćin velikog finala utrke The Ocean Race 2027. godine.
Jedinstvena atrakcija je i Corallium, institut za morski život koji kroz impresivne izložbe na tri razine slavi ljepotu i otpornost Crvenog mora. Posjetitelje će kroz čuda oceana voditi stručnjaci, potičući na očuvanje morskih ekosustava. Cijelu destinaciju povezuje "Wellness staza", pet kilometara dug linearni park koji prolazi kroz netaknutu prirodu i spaja odmarališta s marinom i jaht klubom.
Ovaj ambiciozni projekt dio je saudijske Vizije 2030 i temelji se na principima regenerativnog turizma. Cijela će se destinacija napajati 100 posto obnovljivom energijom, s ciljem nultog ugljičnog otiska i nula otpada na odlagalištima. Red Sea Global se obvezao postići 30 posto neto koristi za očuvanje lokalnih ekosustava do 2040. godine, a broj posjetitelja ograničen je na 500.000 godišnje kako bi se sačuvalo netaknuto okruženje.
Destinacija će biti dobro povezana s Međunarodnom zračnom lukom Red Sea, a očekuje se da će po završetku projekta otvoriti čak do 50.000 novih radnih mjesta.
