Razmišljate o krstarenju? Ovo trebate znati o različitim kabinama prije rezervacije

Krstarenje predstavlja jedinstven doživljaj putovanja koji bi svatko trebao iskusiti. Količina sadržaja dostupnih na današnjim kruzerima, od vodenih parkova i kazališta do brojnih restorana, uistinu je impresivna. Kako navodi HELLO!, ovakva su putovanja fantastičan izbor za obitelji. Zahvaljujući brojnim aktivnostima namijenjenim svim uzrastima, kruzeri su idealno rješenje za odmor, bilo da se putuje s obitelji, partnerom ili prijateljima.

Jedna od najvećih prednosti krstarenja je mogućnost posjeta više destinacija tijekom jednog putovanja, bez potrebe za stalnim raspakiravanjem. Primjerice, jedno mediteransko krstarenje može obuhvatiti luke u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji, dok putovanje Sjevernim morem nudi posjete gradovima u Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj.

Prilikom planiranja prvog krstarenja, jedna od najvažnijih odluka odnosi se na odabir smještaja. Kako biste donijeli informiranu odluku, stručnjaci za putovanja savjetuju kako odabrati među različitim vrstama kabina i koje faktore je potrebno uzeti u obzir.

Na što obratiti pozornost pri odabiru kabine?

Odabir kabine ovisit će o nizu faktora, ponajprije o vašem budžetu, željama vezanim za pogled i o tome koliko vremena planirate provoditi u njoj. Iako su osobne preferencije subjektivne, postoji nekoliko općih pravila koja je dobro imati na umu.

Kabine na kruzeru slične su hotelskim sobama, no uglavnom su kompaktnije. Postoji više opcija, poput obiteljskih kabina (najčešće apartmani), kabina s balkonom, mini-apartmana, jednokrevetnih i unutarnjih kabina.

Apartmani smješteni na višim palubama su veći, često imaju prostrane terase i gotovo su uvijek najskuplja opcija.

Budžet

Putnici s većim budžetom koji traže maksimalnu udobnost mogu odabrati luksuzne apartmane. Međutim, za one s ograničenijim budžetom postoje i povoljnije opcije. Primjerice, kabine s prozorom (označene kao ("Sea View") cjenovno su pristupačnije od onih s balkonom, a i dalje nude pogled na more.

Najpovoljnije su unutarnje kabine, koje su u potpunosti zatvorene, kompaktne i udobne. Idealne su za putnike koji veći dio budžeta žele usmjeriti na izlete i druge sadržaje.

Morska bolest

Strah od morske bolesti ne bi trebao biti prepreka za odlazak na krstarenje. Moderni kruzeri iznimno su veliki i opremljeni stabilizatorima, zbog čega se ljuljanje minimalno osjeća, a putnici često zaborave da se nalaze na vodi. Ipak, osobama sklonima mučnini preporučuje se poduzimanje mjera opreza.

Za putnike koji su zabrinuti zbog morske bolesti, opća preporuka je rezervirati kabinu u središnjem dijelu broda i na nižim palubama. S time se slažu i stručnjaci s portala Cruise Critic, koji navode: "Ako ste skloni morskoj bolesti, odabir kabine je ključan. Što je vaša kabina niže i bliže središtu broda, to ćete manje osjetiti ljuljanje. Najviše se ljuljaju kabine na visokim palubama te one na pramcu (prednjem) ili krmi (stražnjem) dijelu broda".

Blizina sadržaja

Položaj kabine utječe na dostupnost brodskih sadržaja. Apartmani na visokim palubama i kabine na krajnjim dijelovima broda zahtijevat će više hodanja do bazena, barova i restorana. Putnici bi trebali razmotriti preferiraju li mirniju lokaciju ili blizinu glavnih atrakcija. Kabine u sredini broda nalaze se u centru svih zbivanja, no valja imati na umu da zbog toga mogu biti izložene većoj buci.

Vrijeme provedeno u kabini

Način na koji planirate koristiti kabinu također je važan faktor. Putnici koji uživaju u privatnosti i žele provoditi vrijeme čitajući na vlastitom balkonu trebali bi razmisliti o ulaganju u kabinu s balkonom ili apartman.

S druge strane, za putnike koji većinu vremena namjeravaju provoditi na otvorenim palubama, uz bazen ili na organiziranim izletima, standardna ili unutarnja kabina predstavljat će sasvim adekvatan i ekonomičan izbor.

Odabir lijeve ili desne strane broda

Lijeva strana broda (gledano prema pramcu) naziva se port, a desna starboard. Budući da vanjske palube i šetnice omogućuju pogled s obje strane, a mnogi brodovi nude i staze za trčanje s pogledom od 360 stupnjeva, za velik broj putnika lokacija kabine u tom smislu nije presudna.

Ipak, za neke putnike odabir strane broda može biti važan, posebice na putovanjima u jednom smjeru jer utječe na doživljaj izlazaka i zalazaka sunca iz kabine. Iz Cruise Critica objašnjavaju: "Ako plovite prema sjeveru ili zapadu i želite gledati zalaske sunca, odaberite kabinu na lijevoj strani. Ako biste radije promatrali izlaske sunca dok plovite prema jugu ili istoku, lijeva strana je također idealan izbor. Desnu stranu odaberite za suprotnu situaciju: zalasci su vidljivi na putovanjima prema jugu i istoku, a izlasci na krstarenjima prema sjeveru i zapadu".

