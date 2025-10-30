Pripremite se za siguran let: Zbog ovih medicinskih stanja mogu vam zabraniti ukrcaj

Putovanje sa zdravstvenim poteškoćama može biti izvor stresa, a mnogi se pitaju što ako im pozlije tijekom leta? Iako je kabinsko osoblje obučeno za hitne medicinske situacije, ponekad je potrebna stručna liječnička pomoć. Zračni prijevoznici imaju pravo raspitati se o određenim zdravstvenim stanjima putnika te im, u nekim slučajevima, čak i uskratiti ukrcaj.

Kada avioprijevoznik može reći "ne"?

Glavna briga svake zrakoplovne tvrtke je sigurnost svih putnika i posade. Stoga će osoblje procijeniti predstavlja li pojedinac potencijalni rizik. To uključuje očite situacije poput pijanstva ili zarazne bolesti, ali i procjenu općeg zdravstvenog stanja putnika koje bi moglo zahtijevati neplanirano slijetanje aviona.

Zračni prijevoznici također obraćaju pozornost na stanja koja bi se mogla pogoršati tijekom leta zbog promjene tlaka i uvjeta u kabini.

Koja stanja predstavljaju najveći rizik?

Postoji nekoliko zdravstvenih stanja koja se smatraju rizičnima za putovanje zrakoplovom:

Nestabilna srčana ili plućna stanja: Problemi sa srcem ili plućima mogu se pogoršati na velikim visinama.

Problemi sa srcem ili plućima mogu se pogoršati na velikim visinama. Nedavne operacije: Nakon kirurškog zahvata, u tijelu može ostati zarobljen zrak koji se na visini širi i može uzrokovati ozbiljne komplikacije.

Nakon kirurškog zahvata, u tijelu može ostati zarobljen zrak koji se na visini širi i može uzrokovati ozbiljne komplikacije. Gips na prijelomu : Ako gips nije pravilno postavljen ili prerezan kako bi se omogućilo širenje tkiva, nizak tlak u kabini može dovesti do iznimno bolnog oticanja uda.

: Ako gips nije pravilno postavljen ili prerezan kako bi se omogućilo širenje tkiva, nizak tlak u kabini može dovesti do iznimno bolnog oticanja uda. Visoka trudnoća: Putovanje se obično ne preporučuje nakon 28. tjedna trudnoće zbog povećanog rizika od prijevremenog poroda.

Slučaj Parkinsonove bolesti i važnost komunikacije

Zabilježeni su i slučajevi u kojima je osobama s Parkinsonovom bolešću bio zabranjen ukrcaj. Međutim, udruga Parkinson's UK, koja zastupa oboljele, naglašava da samo stanje ne bi trebalo biti prepreka za letenje, piše DailyMail.

"Važno je piti puno tekućine tijekom leta kako ne biste dehidrirali, što je posebno bitno ako imate nizak krvni tlak", navode iz udruge. "Ako kabinsko osoblje zna da imate Parkinsonovu bolest, pobrinut će se da vam redovito nude piće."

Stoga je ključno uvijek obavijestiti osoblje o bilo kakvim zdravstvenim stanjima prije ukrcaja kako bi bili spremni pomoći u slučaju potrebe.

I vidljivi simptomi mogu biti problem

Osoblje zrakoplovne tvrtke može vam uskratiti ukrcaj ako procijeni da niste sposobni za let. To se može odnositi na vidljive ozljede, nedavnu bolest ili čak naizgled manje simptome poput upornog kašljanja ili šepanja.

Uobičajeni simptomi zbog kojih biste mogli ostati na tlu uključuju i proljev, povraćanje ili simptome slične gripi, jer mogu upućivati na zaraznu bolest opasnu za ostale putnike.

Ako smatrate da vam je ukrcaj nepravedno odbijen, imate pravo na žalbu. U Ujedinjenom Kraljevstvu to možete učiniti putem Uprave za civilno zrakoplovstvo (UK Civil Aviation Authority - CAA). Putnici iz drugih zemalja trebali bi se obratiti svojim nacionalnim tijelima nadležnim za zračni promet. Priprema i otvorena komunikacija s prijevoznikom najbolji su način da osigurate siguran i ugodan let.

