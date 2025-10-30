Ovo je 20 najsigurnijih zemalja na svijetu: Pogledajte koje mjesto je zauzela Hrvatska

U suvremenom svijetu, obilježenom rastućim geopolitičkim napetostima i rekordnim brojem sukoba, godišnje izvješće Globalnog indeksa mira (GPI) pruža ključan uvid u stanje sigurnosti diljem planeta.

Prema najnovijem izvještaju za 2025. godinu, koje objavljuje Institut za ekonomiju i mir (IEP), globalna razina mira zabilježila je pad devetu godinu zaredom. Unatoč ovom zabrinjavajućem globalnom trendu, Hrvatska je ponovno potvrdila svoj status jedne od najsigurnijih zemalja na ljestvici od 163 analizirane države, navodi Vison of Humanity.

Pogledajte u galeriji kako su rangirane zemlje i koje mjesto je zauzela Hrvatska.