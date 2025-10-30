DOMINACIJA EUROPE /

Ovo je 20 najsigurnijih zemalja na svijetu: Pogledajte koje mjesto je zauzela Hrvatska

Foto: Shutterstock/pexels
Globalni indeks mira predstavlja najopsežniju analizu miroljubivosti koja pokriva 99,7 posto svjetske populacije. Rangiranje se temelji na 23 kvalitativna i kvantitativna pokazatelja. Na samom vrhu ljestvice, već sedamnaestu uzastopnu godinu, nalazi se Island. Dominacija europskog kontinenta i dalje je očita – čak devet od prvih dvanaest najmirnijih zemalja nalazi se u zapadnoj i središnjoj Europi. Ovo je pregled 20 najsigurnijih zemalja svijeta za 2025.
U suvremenom svijetu, obilježenom rastućim geopolitičkim napetostima i rekordnim brojem sukoba, godišnje izvješće Globalnog indeksa mira (GPI) pruža ključan uvid u stanje sigurnosti diljem planeta. 

Prema najnovijem izvještaju za 2025. godinu, koje objavljuje Institut za ekonomiju i mir (IEP), globalna razina mira zabilježila je pad devetu godinu zaredom. Unatoč ovom zabrinjavajućem globalnom trendu, Hrvatska je ponovno potvrdila svoj status jedne od najsigurnijih zemalja na ljestvici od 163 analizirane države, navodi Vison of Humanity.

Pogledajte u galeriji kako su rangirane zemlje i koje mjesto je zauzela Hrvatska.

30.10.2025.
12:34
Antonela Ištvan
Shutterstock/pexels
HrvatskaSigurne ZemljeSigurnostGlobalni Indeks Mira
Ovo je 20 najsigurnijih zemalja na svijetu: Pogledajte koje mjesto je zauzela Hrvatska