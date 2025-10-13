Europski grad kulture 2025. koji priča povijesne tajne i vodi u ljepote Vipavske doline

Nova Gorica, smještena na zapadnoj granici Slovenije,najmlađi je grad naših susjeda izgrađen 50-ih godinama prošlog stoljeća kao urbana sredina neposredno nakon što je Gorica pripala talijanskom dijelu 1947.godine. Spajajući povijest i suvremenost, Nova Gorica uz Ajdovščinu danas djeluje kao važan kulturni i gospodarski centar regije Vipavska dolina s bogatom infrastrukturom i raznolikom ponudom za posjetitelje a posebnost je nevidljivi 'most' između kultura i naroda dvije, danas europske države, simbola međusobne suradnje i zajedništva.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Nova Gorica postala europski grad kulture 2025.

Prestižni status Europske prijestolnice kulture 2025. Nova Gorica - Gorizia pod nazivom GO BORDERLESS ujedno je prva prekogranična Europska prijestolnica kulture, Novoj Gorici to daje dodatnu prepoznatljivost i mogućnost unapređenja kulturne i umjetničke scene.

Jedan od glavnih kulturnih centara je EPI Centar (Europska platforma za interpretaciju 20. stoljeća) moderno kreativno mjesto prepuno aktivnost, izložbi i radionica koje otvaraju dijalog među građanima, umjetnicima i posjetiteljima cijele Europe. Iako smo zakoračili u samo finale ove posebne godine za ovu destinaciju, Nova Gorica poziva brojne posjetitelje na mnoge aktivnosti ove jeseni.

Foto: Nikola Zoko

Održani modna revija, festivali, manifestacije i izložba

Nakon divnog programa ispričanog kroz modnu reviju Benedetti Life koja se održala 13. rujna pod zvjezdanim nebom ispred palače općine grada, doživljaje ispričane kroz okuse, mirise i zvuk koji su na poseban način spojili ljude s obje strane granice jest manifestacija Gusti di Frontiera kojoj je već gotovo 20 godina zadatak otkriti bezgranične okuse regije koji su se ove godine 'prelili' i na Slovenski dio kroz manifestaciju 'Bezmejni okusi', izložba Zorana Mušiča, najistaknutijeg umjetnika ovog područja koja je postavljena, listopad počinje novim atrakcijama u Novoj Gorici zbog čega ćete poželjeti spakirati kofere i krenuti na put.

Tako je prvi vikend listopada u znaku festivala suvremenih umjetničkih djela R.o.R pod nazivom ELEMENTI. Festival je zamišljen kao trilogija posvećene svemiru - nakon Lune (Mjesec) 2023. i Marsa 2024. godine, ove godine fokus je na Zemlji, našem domu. U najavi su i ostale manifestacije Pixxelpoint (međunarodni festival suvremenih umjetničkih praksi), filmski festival Poklon vizija (7.-12.10.), Visavi, plesni festival (9.-19.10.) BETRIB, festival industrijske baštine, Idrija (17.-19.10.) i završna svečanost kad Nova Gorica pozdravlja predstavnika europske kulture u 2026. (5.12.)

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Europski trg Nova Gorica - granica kulture

Europski trg u Novoj Gorici predstavlja prostor susreta i multikulturne komunikacije, a njegova posebnost jest što se nalazi neposredno uz granicu s talijanskom Goriziom. Upravo ta granica, iako politička, ne sprječava umjetničku i kulturnu povezanost. Jedna od takvih uspomena inspirirala je turističku zajednicu Vipavske doline da osmisle kreativan i jako zabavan program koji spaja dvije Gorice u jednu divnu priču. Dok tako stojite na ovom Europskom trgu, nemojte se začuditi kad čujete pitanje - Jeste li za šverc?

Šverc tura: Doživite adrenalinsku povijest krijumčarenja na granici!

Šverc tura u Novoj Gorici nudi jedinstveno i zabavno iskustvo koje vas vraća u vrijeme kada je ova dvojna gradska cjelina bila podijeljena granicom između Italije i tadašnje Jugoslavije. Tadašnji građani su krijumčarili razne proizvode iz oba smjera (Slovenci domaće proizvode poput kobasica, sira, jaja,) a Talijani traperice, kavu, nakit i tehniku iz Italije stvarajući tako neizbrisive uspomene na život uz granicu. Turistička vođena tura počinje na Trgu Europe, pješačkom prostoru koji dijeli Novu Gorici i talijansku Goriziju, simbole spajanja i razdvajanja dviju kultura. Tijekom dvosatne ture, dugotrajna šetnja u trajanju oko dva sata obuhvaća prelazak granice na više mjesta, oponašajući krijumčarenje robe u malim grupama kako bi se izbjeglo otkrivanje. Na kraju ove ture prolazite strogu kontrolu carinika, a šverceri na kraju završavaju u muzeju švercanja s originalnim predmetima koji su se nekad prenosili preko granice, a koji će vas dobro nasmijati. Šverc tura nudi se na slovenskom, engleskom i talijanskom jeziku, a rezervacije su dostupne online.

Foto: Nikola Zoko

Vipavska dolina: gastro-vinski doživljaj u srcu prirode

Želite li provesti cijeli vikend u Novoj Gorici, svakako se fokusirajte na širinu destinacije - na ljepotu Vipavske doline. Riječ je o jugozapadnom dijelu Slovenije poznatom po mnogim turističkim i prirodnim znamenitostima. Ističe se plodnim brežuljcima prekrivenim vinogradima, šarmantnim selima, bogatom kulturnom i povijesnom baštinom te jedinstvenim krajolicima koji podsjećaju na talijansku Toskanu. Tijekom studenog i prosinca na ovoj destinaciji traje mjesec otvoreni vinskih podruma s tradicionalnim kletima u kojima se može upoznati vinare, kušati novo, ali i odležano vino. Kao baza ovakvog sadržajnog vikenda može biti pitoreskno selo Planina (nedaleko Ajdovščine) koje oduševljava svojom mirom, prirodnim ljepotama i prekrasnim pogledom na dolinu. Kofere skupite u Wellba Homestead Planina apartmanima koji su jednim dijelom smješteni u prostorima nekadašnjeg samostana kojeg su domaćini, mladi bračni par Tereza i Marko pretvorili u prekrasno mjesto za odmor. S ove točke destinaciju možete istražiti biciklom, krenuti pješačiti ili napraviti svoju dnevnu rutu te automobilom krenuti u istraživanje. Samo nekoliko 'ulica' dalje, u sredini zelenih brežuljaka i vinograda nalazi se vinarija Guerila, čija se posebnost krije u spoju 20 hektara vinograda uzgajanih u skladu s biodinamičkim principima. Njihova filozofija je povratak prirodi i stvaranju održivih vinskih priča koje reflektiraju terroir i autentičnost ovog kraja a degustacije u njihovom prostoru, koje često vodi i sam vlasnik vinarije Zmagoslav Petrič, nude ne samo užitak za nepce, već i inspirativnu priču o vinogradarstvu koje poštuje prirodu i tradiciju.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Spoj urbane kulture Nove Gorice i prirodnih ljepota Vipavske doline

Nova Gorica i Vipavska dolina povezani su prirodnim, kulturnim i infrastrukturnim vezama u krugu od 40 kilometara, što ih čini idealnim za kombinirani posjet i doživljaj. Vožnja s jedne destinacije na drugu traje oko 30 do 40 minuta cestama koje prolaze kroz slikovite krajolike, vinograde i brežuljke. Ova blizina omogućuje da se Nova Gorica, kulturni i urbani centar na zapadnoj granici Slovenije, lako spoji s prirodnim bogatstvima i ruralnim šarmom Vipavske doline. Dan tako započnite istraživanjem kulturnih znamenitosti i atrakcija Nove Gorice, a potom se zaputiti u Vipavsku dolinu na gastronomske užitke koji vas, između ostalih mjesta očekuju u Gostilni Žeja, restoranu posebno cijenjenom zbog svoje ponude morskih specijaliteta, što je rijetkost za taj kraj, ali i tradicionalnim okusima destinacije kreirane u modernim tanjurima.

Foto: Nikola Zoko

