Je li moguća promjena vlasti u Zagrebu? Macan: 'Thompson ima pravo to tražiti, ali...'

'ZA POHVALU JE' /

Koliko je uopće realna promjena vlasti u Zagrebu koju saziva Thompson? Lokalni izbori održani su u svibnju, tako da su idući za više tri godine, a do izvanrednih, tumači politički analitičar Krešimir Macan, ne može doći kroz gradsku skupštinu jer Tomašević ima stabilnu većinu. Jedini način je opoziv putem referenduma što je prilično komplicirano.

'Thompson ima pravo pozvati i ajmo reći, za pohvaliti da je on to pozvao da se napravi demokratskim putem. Kod nas u Hrvatskoj zakonodavac jako pazi na gradonačelnika i štiti ih jer ih je većina iz HDZ-a. Tako kad se donosio Lex šerif onda je uvedena novost da se može Skupština raspustiti kad nema proračuna i onda se ide na ponovni izbor, ali se ne ide na ponovni izbora za gradonačelnika.

Oni su uveli mehanizam da bi se mogao napraviti opoziv gradonačelnika praktično neizvedivo. Treba vam 20 posto potpisa za takav opoziv. To je nekakvi 135 tisuće glasova, koliko sveukupno opozicija nije imala na zadnjim izborima. Dakle, morao bi izaći svaki njihov birač za prikupiti potpise. E da bi onda opoziv bio važeći preko 220 tisuća Zagrepčana mora glasati za opoziv, što nije realno', komentirao je Macan.