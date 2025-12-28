Ovo je kuća u kojoj je mladić pokušao ubiti ženu: Policiji je otprije poznat

SIN NAPAO MAJKU? /

Pokušaj teškog ubojstva žene na sjeveru Hrvatske. Sve se dogodilo u obiteljskoj kući u Kuršancu. Međimurska je policija dojavu i poziv u pomoć primila sinoć nakon što je 28-godišnji muškarac tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjoj ženi. Ona je zadobila teške tjelesne ozljede. Napadač je uhićen, a žrtva zbrinuta u čakovečkoj bolnici.

Prema neslužbenim informacijama, sin je napao majku.

Policijski službenik za odnose s javnošću PU međimurke Nenad Risek potvrdio je da su žrtva i napadač u rodbinskoj vezi. On je od ranije poznat policiji zbog nasilja u obitelji i prema toj osobi, ali i zbog imovinskih delikata."