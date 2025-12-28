Adriana Lima ima poseban odnos s bivšom svekrvom Leposavom: Ostale bliske nakon razvoda s Jarićem

U svijetu slavnih, gdje su razvodi često praćeni prekidom svih veza s tadašnjim članovima obitelji, brazilska manekenka Adriana Lima (44) i njezina bivša svekrva, Leposava Jarić, predstavljaju rijedak i dirljiv primjer očuvanja odnosa unatoč obiteljskim promjenama.

Njihov odnos, izgrađen na dubokom poštovanju i ljubavi, ne samo da je preživio razvod od srpskog košarkaša Marka Jarića (47), već je s godinama postao još čvršći, dokazujući da su neke obiteljske veze neraskidive.

Adriana je Leposavu smatrala drugom majkom

Brak Adriane Lime i Marka Jarića trajao je od 2009. do 2016. godine, a tijekom tog razdoblja slavna manekenka razvila je iznimno prisan odnos s Markovom majkom. Leposavu Jarić, koju opisuju kao snažnu, mudru i skromnu ženu, Adriana je od početka smatrala svojom drugom majkom. Ta povezanost postala je temelj odnosa koji se nije poljuljao ni nakon što je ljubav između Adriane i Marka završila.

Čak i nakon službenog razlaza, Adriana i Leposava ostale su bliske. Njihov odnos nije se sveo na povremene susrete, već su ga nastavile njegovati kroz zajedničke trenutke i međusobnu podršku. Poznato je da su zajedno ljetovale u Crnoj Gori, a manekenka se nije ustručavala od svoje bivše svekrve tražiti savjete, cijeneći njezinu životnu mudrost.

Koliko je njihov odnos poseban, svjedoči i nadimak "Žiža", kojim Adriana od milja zove Leposavu, baš kao štu je tako nazivaju i Valentina (16) i Sienna (13), koje je manekenka dobila u braku s Markom. Svoju ljubav i poštovanje Lima je iskazala i javno, putem dirljive poruke na društvenim mrežama. "Čast mi je što si baka mojoj djeci. Žižo, mi te volimo", napisala je tada, potvrđujući da je Leposava i dalje neizostavan dio njezina života.

Kako srpski mediji navode, Leposava Jarić redovito putuje u Miami kako bi provodila vrijeme sa svojim unukama, a Adriana je ondje uvijek dočeka. Brazilska manekenka je u sjajnim odnosima i s bivšom šogoricom Tamarom Jarić, modnom dizajnericom, čiji je rad javno podržala kada je započinjala karijeru.

Adriana i filmski producent Andre Lemmers (44) zajedno su od 2021., a vezu su okrunili brakom 2024. godine. Par je u kolovozu 2022. godine dobio sina Cyana.

