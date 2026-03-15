To je ljubav prema klubu: Ima tri Lige prvaka, a sada će igrati u trećoj ligi

Alexandra Popp legenda je njemačkog nogometa. Trostruka osvajačica Lige prvakinja s Wolfsburgom slovi za jednu od najboljih njemačkih nogometašica svih vremena, a sada se odlučila na nesvakidašnji potez.

Popp je, naime, odlučila potpisati za Borussiju Dortmund – što ne bi bilo ništa čudno da ženska momčad Borussije ne igra u trećoj njemačkoj ligi. Veliko je to pojačanje za "žuto-crne", koji se trenutno bore za ulazak u drugu ligu, a sigurno će im legendarna Popp u tom cilju pomoći.

Welcoming one of the greats to her new home! 🖤💛



With three Champions League titles, seven German championships, 13 DFB Cups, and an Olympic gold medal to her name, Alexandra Popp joins the BVB women’s team on a free transfer for the 2026/27 season! 🙌✍️ pic.twitter.com/9LchBxOoeu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 14, 2026

