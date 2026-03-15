LEGENDARNA NJEMICA /

To je ljubav prema klubu: Ima tri Lige prvaka, a sada će igrati u trećoj ligi

To je ljubav prema klubu: Ima tri Lige prvaka, a sada će igrati u trećoj ligi
Foto: Paul Kufahl/rscp-photo/imago sportfotodienst/Profimedia

Veliko je to pojačanje za "žuto-crne", koji se trenutno bore za ulazak u drugu ligu, a sigurno će im legendarna Popp u tom cilju pomoći

15.3.2026.
13:49
Sportski.net
Alexandra Popp legenda je njemačkog nogometa. Trostruka osvajačica Lige prvakinja s Wolfsburgom slovi za jednu od najboljih njemačkih nogometašica svih vremena, a sada se odlučila na nesvakidašnji potez.

Popp je, naime, odlučila potpisati za Borussiju Dortmund – što ne bi bilo ništa čudno da ženska momčad Borussije ne igra u trećoj njemačkoj ligi. Veliko je to pojačanje za "žuto-crne", koji se trenutno bore za ulazak u drugu ligu, a sigurno će im legendarna Popp u tom cilju pomoći.

