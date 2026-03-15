TURSKA LIGA /

Svi pričaju o Petkovićevom klubu: Izazvali skandal kakav se ne pamti

Svi pričaju o Petkovićevom klubu: Izazvali skandal kakav se ne pamti
Foto: Omer Urer/AFP/Profimedia

Petkovićev trener dobio je crveni karton nakon što je potjerao cijelu svoju klupu u svlačionicu jer je sudac dodijelio jedanaesterac za protivnike!?

15.3.2026.
12:08
Sportski.net
Omer Urer/AFP/Profimedia
Turski Koçaelispor, za kojeg nastupaju hrvatski nogometaši Hrvoje Smolčić i Bruno Petković, trenutno vodi veliki lov na poziciju koja vodi u Europu.

Osam kola prije kraja nalaze se na sedmom mjestu s 13 bodova zaostatka za četvrtim Beşiktaşom, koji ima utakmicu manje, a Koçaelisporu neće pomoći ni činjenica da će na sljedeću utakmicu ići bez trenera Selçuka Inana. Bivši veznjak dobio je crveni karton u utakmici protiv Konyaspora nakon što je potjerao cijelu svoju klupu u svlačionicu jer je sudac dodijelio jedanaesterac za protivnike!?

Lude scene iz turske Süper Lige pogledajte ispod:

Dodajemo da je Petković susret odgledao s tribine, te da je Smolčić odigrao svih 90 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Safari rally u Keniji je samo za najizdržljivije

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
