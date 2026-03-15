Svi pričaju o Petkovićevom klubu: Izazvali skandal kakav se ne pamti

Turski Koçaelispor, za kojeg nastupaju hrvatski nogometaši Hrvoje Smolčić i Bruno Petković, trenutno vodi veliki lov na poziciju koja vodi u Europu.

Osam kola prije kraja nalaze se na sedmom mjestu s 13 bodova zaostatka za četvrtim Beşiktaşom, koji ima utakmicu manje, a Koçaelisporu neće pomoći ni činjenica da će na sljedeću utakmicu ići bez trenera Selçuka Inana. Bivši veznjak dobio je crveni karton u utakmici protiv Konyaspora nakon što je potjerao cijelu svoju klupu u svlačionicu jer je sudac dodijelio jedanaesterac za protivnike!?

Lude scene iz turske Süper Lige pogledajte ispod:

92nd minute. A penalty is awarded against Turkish side Kocaelispor and their coach orders the entire bench to leave for the dressing room in protest.



Yes, truly bizarre. 😳🇹🇷 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 15, 2026

Dodajemo da je Petković susret odgledao s tribine, te da je Smolčić odigrao svih 90 minuta.

