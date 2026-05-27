Bila je klinički mrtva osam minuta: 'Smrt je samo iluzija jer naša duša nikada ne umire'

Brianna Lafferty (33) bila je osam minuta proglašena mrtvom, a sada dijeli svoje nevjerojatno iskustvo, tvrdeći da je vidjela što se nalazi "s druge strane". Kaže da je ''smrt iluzija''.

Ova mlada žena borila se s mioklonom distonijom, rijetkim i teškim neurološkim poremećajem zbog kojeg je, kako kaže, njezino tijelo već "odustalo". Kaže da je u trenutku kliničke smrti osjetila kako njezina duša "lebdi" iznad tijela, prije nego što je prešla na mjesto gdje vrijeme ne postoji. Čula je glas koji ju je pitao je li spremna, na što je pristala i utonula u potpuni mrak. Dok je bila tamo, Brianna je spoznala da je smrt iluzija i da naše vrijeme na Zemlji nije kraj.

''Naša duša nikada ne umire''

"Smrt je iluzija jer naša duša nikada ne umire", keže Brianna. "Naša svijest ostaje živa, a naše biće se samo transformira. Moje su se misli trenutačno manifestirale u zagrobnom životu. Primijetila sam da naše misli tamo stvaraju stvarnost - samo je potrebno vrijeme - što je blagoslov."

Ovo iskustvo potpuno joj je promijenilo život. "Sposobni smo svoju negativnost pretvoriti u pozitivnost i to pretvoriti u stvarnost. Osjećam se osnaženo i vjerujem u životne događaje, posebno one teške. Gledajući unatrag, sve je kristalno jasno i zašto sam patila od bolesti i drugih teških borbi", objasnila je. "Postoji znanje da se sve zaista događa s razlogom. Idem s tokom i ne ljutim se niti uzrujavam kada se dogode loše stvari. Također, spoznaja da su moje misli i osjećaji toliko moćni pomaže mi da živim život ispunjen zahvalnošću."

Iskustvo koje fascinira i znanstvenike

Briannina priča primjer je onoga što se naziva iskustvo bliske smrti (NDE), fenomena koji desetljećima intrigira javnost, ali i znanstvenu zajednicu. Njezino svjedočanstvo uklapa se u tisuće drugih zabilježenih diljem svijeta. Iako se detalji razlikuju, mnoga svjedočanstva, poput njezinog, opisuju slične elemente: osjećaj napuštanja vlastitog tijela, koji doživi oko 45 posto ljudi, prolazak kroz tunel, susret s intenzivnom svjetlošću te dubok osjećaj mira i ljubavi. Upravo ti doživljaji često imaju trajan i dubok utjecaj na živote pojedinaca, koji nakon toga prijavljuju smanjen strah od smrti i povećanu duhovnost.

Znanstvenici nude različita objašnjenja, od neuroloških procesa u mozgu pod ekstremnim stresom, poput nedostatka kisika (hipoksije), do oslobađanja kemikalija koje izazivaju euforiju. Međutim, novija istraživanja, poput studije AWARE II iz 2023. godine, zabilježila su moždanu aktivnost i znakove svijesti kod pacijenata tijekom srčanog zastoja, što sugerira da svijest možda ne prestaje s prestankom rada srca. Neki istraživači, poput dr. Jeffreyja Longa koji je prikupio više od pet tisuća svjedočanstava, tvrde da zapanjujuća dosljednost priča diljem svijeta upućuje na stvarnost zagrobnog života.

Susret s drugim bićima i povratak u život

Brianna je detaljnije opisala svoje putovanje. "Bila sam odjednom odvojena od fizičkog tijela. Nisam vidjela niti se sjećala svog ljudskog ja. Bila sam potpuno mirna, a ipak sam se osjećala potpuno živom, svjesnom i više svojom no ikad prije. Nije bilo boli, samo dubok osjećaj mira i jasnoće", rekla je.

"Doživjela sam početak svega i naučila da je naš svemir sastavljen od niza brojeva. Upoznala sam druga bića za koja nisam sigurna jesu li bila ljudska, ali su mi se činila poznatima. To je promijenilo tijek mog života - ono čega sam se bojala više nije imalo moć nada mnom, a ono za čime sam jurila više se nije činilo važnim."

Kada se vratila u svoje tijelo, osjećala se kao da je bila odsutna mjesecima. Provela je četiri dana u bolnici, pokušavajući shvatiti što se dogodilo. Oporavak je bio izuzetno težak. "Morala sam ponovno učiti hodati i govoriti. Imam i trajne nuspojave i oštećenje hipofize, zbog čega sam podvrgnuta eksperimentalnoj operaciji mozga koja je zasad prošla uspješno''.

Unatoč teškom oporavku, Brianna ne žali zbog svog iskustva. Iako se boji ponovnog prolaska kroz fizičku traumu, danas živi sa srcem punim zahvalnosti, a ne ljutnje. Svoje iskustvo koristi kako bi pomogla drugima koji se suočavaju s kroničnim bolestima, umiranjem i duhovnim buđenjima. "Vjerujem da sam preživjela jer imam svrhu ovdje na Zemlji", zaključila je.

