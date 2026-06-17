Irac u Dublinu preimenovao pub u 'The Croat' i organizirao navijanje za Hrvatsku

Hrvatska reprezentacija konačno kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu. Od 22 sata Vatreni igraju protiv Engleske u Dallasu, a nakon te utakmice slijede Panama i Gana za grupnu fazu turnira.

Popularni pub u Dublinu će se za utakmicu preimenovati u "The Croat" i bit će domaćin velike organizirane projekcije s punom podrškom Vatrenima.

"Imamo veliki događaj 17. lipnja kada igraju Engleska i Hrvatska na Svjetskom prvenstvu. Irska se nije kvalificirala, a mi sigurno nećemo navijati za starog neprijatelja. Navijat ćemo za Hrvatsku!", poručio je vlasnik puba.

🍻 A popular pub in Dublin is renaming itself “The Croat” for Croatia vs. England and will host a big organised screening with commentary and full support for the Vatreni. 🇭🇷❤️🇮🇪



📹 theceltdublin/Instagram pic.twitter.com/jyVGoitpqu — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 17, 2026

Irska naravno nikad nije skrivala svoj antagonizam prema Engleskoj, a ovo nije prvi put da Irci podupiru našu reprezentaciju. Radiliu su to čak i kada nije igrala protiv njihovih neprijatelja.