Irac u Dublinu preimenovao pub u 'The Croat' i organizirao navijanje za Hrvatsku
'Irska se nije kvalificirala, a mi sigurno nećemo navijati za starog neprijatelja'
Hrvatska reprezentacija konačno kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu. Od 22 sata Vatreni igraju protiv Engleske u Dallasu, a nakon te utakmice slijede Panama i Gana za grupnu fazu turnira.
Popularni pub u Dublinu će se za utakmicu preimenovati u "The Croat" i bit će domaćin velike organizirane projekcije s punom podrškom Vatrenima.
"Imamo veliki događaj 17. lipnja kada igraju Engleska i Hrvatska na Svjetskom prvenstvu. Irska se nije kvalificirala, a mi sigurno nećemo navijati za starog neprijatelja. Navijat ćemo za Hrvatsku!", poručio je vlasnik puba.
Irska naravno nikad nije skrivala svoj antagonizam prema Engleskoj, a ovo nije prvi put da Irci podupiru našu reprezentaciju. Radiliu su to čak i kada nije igrala protiv njihovih neprijatelja.