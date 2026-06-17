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SVI ZA VATRENE /

Irac u Dublinu preimenovao pub u 'The Croat' i organizirao navijanje za Hrvatsku

Irac u Dublinu preimenovao pub u 'The Croat' i organizirao navijanje za Hrvatsku
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Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP/Profimedia

'Irska se nije kvalificirala, a mi sigurno nećemo navijati za starog neprijatelja'

17.6.2026.
18:51
Sportski.net
DIMITAR DILKOFF/AFP/Profimedia
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Hrvatska reprezentacija konačno kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu. Od 22 sata Vatreni igraju protiv Engleske u Dallasu, a nakon te utakmice slijede Panama i Gana za grupnu fazu turnira. 

Popularni pub u Dublinu će se za utakmicu preimenovati u "The Croat" i bit će domaćin velike organizirane projekcije s punom podrškom Vatrenima.

"Imamo veliki događaj 17. lipnja kada igraju Engleska i Hrvatska na  Svjetskom prvenstvu. Irska se nije kvalificirala, a mi sigurno nećemo navijati za starog neprijatelja. Navijat ćemo za Hrvatsku!", poručio je vlasnik puba. 

Irska naravno nikad nije skrivala svoj antagonizam prema Engleskoj, a ovo nije prvi put da Irci podupiru našu reprezentaciju. Radiliu su to čak i kada nije igrala protiv njihovih neprijatelja. 

Hrvatska ReprezentacijaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.IrskaIrci
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