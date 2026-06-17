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Hajduk zaželio sreću Hrvatskoj: Pogledajte što su Bijeli napisali

Hajduk zaželio sreću Hrvatskoj: Pogledajte što su Bijeli napisali
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uoči susreta protiv Engleske sreću je reprezentaciji poželio i Hajduk

17.6.2026.
18:34
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hrvatska reprezentacija konačno kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu. Od 22 sata Vatreni igraju protiv Engleske u Dallasu, a nakon te utakmice slijede Panama i Gana za grupnu fazu turnira. 

Uoči susreta sreću je reprezentaciji poželio i Hajduk

"Danas igra Hrvatska! Našoj reprezentaciji želimo puno sreće i uspjeha na Svjetskom prvenstvu", objavili su Bijeli uz emotikone hrvatske zastave. 

Podsjetimo, odnosi između HNS-a i Splita nisu uvijek bili najbolji, ali u posljednje vrijeme stvari su se bitno promijenile, a svakako je lijepo vidjeti kako Lijepa naša diše zajedno. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Hajduk
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