Hajduk zaželio sreću Hrvatskoj: Pogledajte što su Bijeli napisali

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Baka uzela singericu i zašila najpoznatiju zastavu hrvatskih navijača: Evo kako vijori u SAD-u
Uoči susreta protiv Engleske sreću je reprezentaciji poželio i Hajduk
Hrvatska reprezentacija konačno kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu. Od 22 sata Vatreni igraju protiv Engleske u Dallasu, a nakon te utakmice slijede Panama i Gana za grupnu fazu turnira.
Uoči susreta sreću je reprezentaciji poželio i Hajduk.
"Danas igra Hrvatska! Našoj reprezentaciji želimo puno sreće i uspjeha na Svjetskom prvenstvu", objavili su Bijeli uz emotikone hrvatske zastave.
Podsjetimo, odnosi između HNS-a i Splita nisu uvijek bili najbolji, ali u posljednje vrijeme stvari su se bitno promijenile, a svakako je lijepo vidjeti kako Lijepa naša diše zajedno.