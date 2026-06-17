Hajduk zaželio sreću Hrvatskoj: Pogledajte što su Bijeli napisali

Hrvatska reprezentacija konačno kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu. Od 22 sata Vatreni igraju protiv Engleske u Dallasu, a nakon te utakmice slijede Panama i Gana za grupnu fazu turnira.

Uoči susreta sreću je reprezentaciji poželio i Hajduk.

"Danas igra Hrvatska! Našoj reprezentaciji želimo puno sreće i uspjeha na Svjetskom prvenstvu", objavili su Bijeli uz emotikone hrvatske zastave.

Podsjetimo, odnosi između HNS-a i Splita nisu uvijek bili najbolji, ali u posljednje vrijeme stvari su se bitno promijenile, a svakako je lijepo vidjeti kako Lijepa naša diše zajedno.