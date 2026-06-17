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EUROPSKA LIGA /

Evo protiv koga će Hajduk igrati ako uspije izbaciti Žilinu

Evo protiv koga će Hajduk igrati ako uspije izbaciti Žilinu
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk će, kao i sa Žilinom, ako dođe do susreta, prvu utakmicu igrati kod kuće

17.6.2026.
13:49
Hina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk će u 1. kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv slovačke Žiline, a ako uspiju proći, Splićani će u 2. pretkolu igrati protiv ciparskog Pafosa.

Prve utakmice 2. pretkola na rasporedu su 23. srpnja, dok su uzvratni susreti predviđeni za 30. srpnja.

Hajduk će, kao i sa Žilinom, ako dođe do susreta, prvu utakmicu igrati kod kuće.

HajdukEuropska LigaPafos
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