Evo protiv koga će Hajduk igrati ako uspije izbaciti Žilinu

Hajduk će u 1. kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv slovačke Žiline, a ako uspiju proći, Splićani će u 2. pretkolu igrati protiv ciparskog Pafosa.

Prve utakmice 2. pretkola na rasporedu su 23. srpnja, dok su uzvratni susreti predviđeni za 30. srpnja.

Hajduk će, kao i sa Žilinom, ako dođe do susreta, prvu utakmicu igrati kod kuće.