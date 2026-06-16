Povratak stare noćne more: Hajduk opet igra protiv kluba koji ga je izbacio 2009.

Hajduk je na ždrijebu u Nyonu saznao svog prvog protivnika u novoj europskoj sezoni. Kuglice su Splićane u 1. pretkolu Europske lige spojile sa slovačkom Žilinom, a utakmice su na rasporedu 9. i 17. srpnja.

Riječ je o protivniku s kojim Bijeli imaju i određenu povijest. Hajduk i Žilina dosad su se sastali dva puta, i to u 3. pretkolu Europske lige 2009. godine, kada su Slova­ci bili uspješniji i prošli dalje ukupnim rezultatom 2:1.

Tadašnji dvomeč ostao je u neugodnom sjećanju splitskog kluba. Prva utakmica u Slovačkoj završila je 1:1, dok je uzvrat na Poljudu donio veliko razočaranje za domaće navijače. Iako se očekivao prolazak, Hajduk je poražen 1:0 te se rano oprostio od Europe. Strijelac odlučujućeg pogotka bio je Ivan Lietava u 76. minuti.

Žilina je i prošle sezone bila dio slovačkog vrha, završivši na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice, s 16 bodova zaostatka za prvakom Slovanom Bratislavom.

Iz tog razdoblja ostao je upamćen i jedan detalj iz same Hajdukove strukture tijekom ždrijeba 2009. godine, kada je Ivica „Iko“ Buljan, prateći izvlačenje kuglica, s oduševljenjem reagirao na Žilinu i uzviknuo: „Ajmo sad Hajduk, idemo Hajduk!“, uvjeren da je klub dobio povoljnog protivnika. Nakon što je Hajduk zaista izvučen, uslijedilo je slavlje i komentar „Al’ smo pogodili!“, dok je Ante Miše sve popratio podignutom šakom.

Žilina je tada do dvoboja s Hajdukom stigla nakon što je prethodno eliminirala rumunjsku Daciju, a cijela epizoda ostala je zapamćena kao jedno od većih europskih razočaranja za splitski klub i brz završetak njihova tadašnjeg kontinentalnog puta.