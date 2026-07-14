U samo šest mjeseci policija je oduzela gotovo 380 automobila: Neki ih više nikad neće vidjeti

Zbog teških prometnih prekršaja policija je samo u prvih šest mjeseci ove godine vozačima privremeno oduzela gotovo 380 vozila. Za neke je ta mjera privremena, dok dio vozača svoj automobil više neće dobiti natrag.

Od starih i dotrajalih automobila i motocikala do novijih vozila, svima je zajedničko da su vozači zbog počinjenih prekršaja ostali bez njih. U posljednjih sedam godina policija je zbog prometnih prekršaja oduzela više od tri tisuće vozila.

Među najtežim prekršajima zbog kojih se vozilo može oduzeti su vožnja bez položenog vozačkog ispita, upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta ili ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova te vožnja pod utjecajem alkohola ili droga.

"Tu su i odbijanje testiranja na alkohol ili droge, namjeran prolazak kroz crveno svjetlo te prekoračenje brzine za više od 50 kilometara na sat u naseljenom mjestu", rekao je Marko Butorac, vođa sektora prometne policije.

Za takve su prekršaje propisane novčane kazne do 2650 eura ili zatvorska kazna do dva mjeseca. Ako je vozač za njih najmanje dva puta pravomoćno kažnjen, policija mu može privremeno oduzeti vozilo.

Vozilo ne mora biti u vlasništvu vozača

U praksi nisu svi vozači ujedno i vlasnici vozila kojima su počinili prekršaj.

"Ima slučajeva u kojima vozi vlasnik, ali često vozači nisu vlasnici. Može biti riječ o najmu ili posudbi, ima različitih situacija", objasnio je Butorac.

Na policijskom parkiralištu u Heinzelovoj ulici nalazi se četrdesetak automobila. Nisu svi oduzeti zbog prometnih prekršaja. Neki su sudjelovali u prometnim nesrećama, dok su drugima počinjena kaznena djela, poput krijumčarenja droge i migranata. Pojedina vozila ondje stoje i godinama.

Prema podacima MUP-a, u prvih šest mjeseci ove godine zbog prometnih prekršaja privremeno je oduzeto 379 vozila, dok ih je tijekom cijele prošle godine oduzeto 790.

Broj trajno oduzetih vozila nešto je manji. Ove godine trajno su oduzeta 123 vozila, a prošle godine 322.

Sudski vještak traži strože mjere

Stalni sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž smatra da bi se mjera oduzimanja vozila trebala primjenjivati još strože, posebno na strane vozače koji velikim brzinama voze hrvatskim autocestama.

"Ponajviše mislim da bi se to trebalo odnositi na strance koji po hrvatskim autocestama jure i voze 250 kilometara na sat te time ugrožavaju sve nas", rekao je Ormuž.

Smatra da bi država upravo u takvim slučajevima trebala pokazati odlučnost.

"Trebalo bi oduzeti te automobile. Kada se to pročuje po Europi, vjerujem da više neće biti takvih situacija. Osim toga, treba imati na umu da cesta nije pista", poručio je.

Sud odlučuje vraća li se automobil vlasniku

Nakon što policija privremeno oduzme vozilo, konačnu odluku donosi sud. Provodi se žurni prekršajni postupak, a nadležni sud ima rok od 15 dana za odlučivanje.

"Sud odlučuje o samom prekršaju, ali i o tome hoće li se vozilo vratiti vlasniku ili će biti trajno oduzeto", objasnio je Butorac.

Trajno oduzeti automobili završavaju na javnoj dražbi, a novac dobiven njihovom prodajom uplaćuje se u državni proračun. Vozila koja su u lošem stanju i nemaju tržišnu vrijednost šalju se u reciklažno dvorište.

Kako do toga ne bi došlo, policija ponovno apelira na vozače da se pridržavaju pravila i poštuju prometne propise.