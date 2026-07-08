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ZAVRŠIO U ZATVORU /

Ovaj auto oduzet je vozaču u Zagrebu: Vozio bez vozačke i odbio test na droge

Ovaj auto oduzet je vozaču u Zagrebu: Vozio bez vozačke i odbio test na droge
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Foto: PU zagrebačka

Sud je muškarcu odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana te je doveden u Zatvor u Zagrebu

8.7.2026.
9:56
danas.hr
PU zagrebačka
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Policija je zaustavila 34-godišnjaka koji je u ponedjeljak oko 10.15 sati na Peščenici vozio automobil slovačkih registracijskih oznaka Ulicom Kanalski put u smjeru istoka, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Nadzorom je utvrđeno da muškarac upravlja automobilom bez vozačke dozvole, da nije koristio sigurnosni pojas i da kod sebe nema osobnu iskaznicu.

"Ujedno mu je ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao što je odbio i stručni liječnički pregled - uzimanje krvi i urina radi analize", objavila je policija.

Višestruki ponavljač najtežih prometnih prekršaja

S obzirom na to da je 34-godišnjak višestruki ponavljač najtežih prometnih prekršaja, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a na temelju Prekršajnog zakona, privremeno mu je, do donošenja sudske odluke o prekršaju, oduzet automobil marke Audi kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja.

"Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. Optužnim prijedlogom zagrebačka je policija predložila da ga se proglasi krivim, da mu se odredi zadržavanje te da ga se kazni kaznom zatvora od 60 dana", stoji u priopćenju policije.

Osim toga, predloženo je da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca te da mu se vozilo trajno oduzme u korist Republike Hrvatske.

Sud je muškarcu odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana te je doveden u Zatvor u Zagrebu.

ZagrebPrometni PrekršajRecidivist
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