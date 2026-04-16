FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAVRŠIO U ZATVORU /

Zapanjio policiju u Sisku, nevjerojatno je što sve napravio: Morali su ga uhititi

×
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Vozač se oglušio na zvučne i svjetlosne signale policije

16.4.2026.
13:11
Erik Sečić
VOYO logo
VOYO logo

Recidivist (39) završio je u zatvoru na 15 dana nakon što su ga policajci zaustavili u noći na srijedu u Zagrebačkoj ulici u Sisku

Oko 1.30 sati pokušali su zaustaviti njegov automobil zagrebačkih registracija, no vozač je ignorirao njihove zvučne i svjetlosne signale te jednostavno nastavio voziti.

Kad su ga policajci konačno zaustavili, utvrdili su da je 39-godišnjak napravio niz prometnih prekršaja. Osim što je bio vidno pijan, a odbio je alkotestiranje, također je vozio bez položenog vozačkog ispita, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta kao i za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije.

Uhićen i doveden na sud 

Isto tako, 39-godišnjak je na autu imao nepripadajuće registarske pločice, a istekla je i valjanost prometne dozvole i police osiguranja.

Uhitili su ga, a nakon prekršajne obrade završio je na Općinskom prekršajnom sudu koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

SisakPolicijaRecidivist
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
