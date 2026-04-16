Zapanjio policiju u Sisku, nevjerojatno je što sve napravio: Morali su ga uhititi

Recidivist (39) završio je u zatvoru na 15 dana nakon što su ga policajci zaustavili u noći na srijedu u Zagrebačkoj ulici u Sisku.

Oko 1.30 sati pokušali su zaustaviti njegov automobil zagrebačkih registracija, no vozač je ignorirao njihove zvučne i svjetlosne signale te jednostavno nastavio voziti.

Kad su ga policajci konačno zaustavili, utvrdili su da je 39-godišnjak napravio niz prometnih prekršaja. Osim što je bio vidno pijan, a odbio je alkotestiranje, također je vozio bez položenog vozačkog ispita, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta kao i za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije.

Uhićen i doveden na sud

Isto tako, 39-godišnjak je na autu imao nepripadajuće registarske pločice, a istekla je i valjanost prometne dozvole i police osiguranja.

Uhitili su ga, a nakon prekršajne obrade završio je na Općinskom prekršajnom sudu koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

