David Beckham obožava selo: Pogledajte kako vadi luk iz vrta, baca fore i mazi kokoši

David Beckham, globalna ikona čija je karijera nadišla granice nogometnih terena, još je jednom pokazao svoju prizemniju stranu koja oduševljava milijune njegovih pratitelja na Instagramu. Daleko od glamura i poslovnih obaveza, bivši nogometaš pronašao je mir u vrtlarstvu a najnovijom objavom podijelio je duhovit i intiman trenutak sa suprugom Victorijom, dokazavši da uz zavidne vrtlarske vještine posjeduje i klasičan "tata" smisao za humor.

"Imam li luk u džepu? Ne, samo mi je drago što te vidim"

U ležernoj sivoj majici i tamnim hlačama, s prepoznatljivim tetovažama na rukama, Beckham je snimljen u svom prostranom vrtu, okružen urednim gredicama i zelenilom. Dok s ponosom vadi veliki mladi luk iz zemlje, Victorijin glas iza kamere komentira kako je "opet došlo to doba godine". Pažnju joj ubrzo privuče drugi luk koji Davidu nonšalantno viri iz stražnjeg džepa. "Dave, imaš li to luk u džepu?" pita ga, postavljajući savršenu scenu za klasični vic.

Sa smiješkom, Beckham odgovara: "Ne, samo mi je drago što te vidim." Scena završava iskrenim smijehom slavnog para. Beckham kroz šalu dodaje kako "nije siguran smije li to više govoriti", na što ga Victoria brzo uvjerava da smije. U opisu objave, Beckham je napisao: "Promukli glas od prehlade, ali očito još uvijek imam nekoliko 'tata' viceva", i označio suprugu.

Ovaj šarmantni obiteljski trenutak najvjerojatnije je snimljen na njihovu raskošnom imanju u Cotswoldsu, utočištu obitelji Beckham daleko od svjetala reflektora.

A osim vrtlarstva Beckham voli i domaće životinje. Početkom ovog mjeseca navršio je 51. rođendan, a Victoria je svom suprugu poklonila nove stanovnike za njihov seoski dom - nekoliko kokoši. Dirljiv trenutak zabilježen je u videu koji je podijelio kanadski časopis HELLO! na društvenoj mreži X.

Not your average unboxing video! David Beckham was thrilled to unwrap his 51st birthday present from Victoria - some new chickens to add to the coop. Now that’s love 🐓 ❤️ #davidbeckham



📽️: #victoriabeckham pic.twitter.com/E3u8UupF8Z — HELLO! Canada (@HelloCanada) May 2, 2026

U objavi, koju prati opis "Nije vaš prosječan video otpakiravanja! To je ljubav", prikazan je David u opuštenom izdanju. Noseći kaubojski šešir, sivu majicu i traperice, bivši nogometaš s vidnim uzbuđenjem nosi dvije kartonske kutije prema kokošinjcu na njihovom imanju. Video, koji traje otprilike minutu i pol, prikazuje ga kako pažljivo otvara kutije i pušta nekoliko novih kokoši na slobodu. Među prinovama se mogu vidjeti šarene, smeđe i jedna posebno pufasta bijela kokoš, koja je očito osvojila Davidovu simpatiju jer je na kraju snimke nježno drži i pokazuje kameri. Cijela scena odiše idiličnom, seoskom atmosferom, prikazujući stranu slavnog para koju javnost sve više upoznaje.

Seoski život kao novi imidž

Ovaj poklon nije slučajan hir, već se savršeno uklapa u životni stil koji Beckhami posljednjih godina sve češće promoviraju. Nakon desetljeća provedenih pod svjetlima reflektora u svjetskim metropolama, par se skrasio na prostranom imanju u Cotswoldsu, gdje uživaju u prirodi, vrtlarstvu i brizi o životinjama.

David se često na društvenim mrežama hvali svojim pčelarskim vještinama i domaćim medom, dok Victoria dijeli trenutke iz njihovog mirnijeg, obiteljskog života. Kokoši su stoga logičan i promišljen dar koji pokazuje duboko poznavanje partnerovih želja i hobija, daleko od glamura crvenog tepiha. Gestom je Victoria potvrdila da je za sreću ponekad potrebno samo nekoliko novih pernatih prijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte Nigerijca koji je osvojio društvene mreže recitiranjem hrvatske poezije